شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لمراقبة فقدان الوزن بعيداً عن الميزان.. منها قياس الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الميزان" ليس الأداة المثالية الوحيدة لمن يحاولون إنقاص الوزن، فإذا كنت قد بدأت للتو في رحلة إنقاص الوزن، وترغب في قياس تقدمك بدقة، فهناك طرق أخرى تساعدك على اكتشاف أي تغيير في جسمك، وهناك الكثير من التغييرات التي تحدث في جسمك عند ممارسة الرياضة يوميًا والتحول إلى عادات الأكل الصحية، لذا يمكنك اتباع طرق قياس الوزن المختلفة، ونتعرف على هذه الطرق فى السطور التالية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 طرق لمراقبة فقدان الوزن بعيداً عن الميزاناستخدم شريط قياس

اختر الطريقة القديمة لتتبع تقدمك عن طريق قياس نفسك بمساعدة شريط قياس، يمكن أن يساعد ذلك في التتبع الدقيق للمكان الذي تفقد منه الدهون.

في البداية، قد لا ترى تغييرات في الرقم على الميزان، لكن يمنحك شريط القياس الرقم الدقيق وهو أفضل خيار لتتبع تقدمك إذا كنت تحاول التركيز على جزء معين من جسمك.



انقاص الوزن

قياس نسبة الدهون في جسمك

هناك فارق بين خسارة الوزن والدهون فقدان الدهون أهم بكثير من فقدان الوزن، يمكن تتبع كمية الدهون التي تفقدها بسهولة باستخدام أجهزة قياس الدهون.

تساعد قياسات الدهون على تقدير نسبة الدهون في الجسم بناءً على كمية الدهون الموجودة تحت الجلد. إنه أكثر دقة من الميزان.

التقط بعض الصور

فى بعض الأحيان، من خلال النظر إلى المرآة، من الصعب رؤية التغييرات في جسمك لكن يمكن أن يساعدك التقاط الصور ومقارنتها بصورك السابقة في رؤية الفرق.

من أجل الدقة، قم بارتداء نفس الملابس، والوقوف فى نفس الوضع وفي نفس المكان هذا من شأنه أن يبقيك متحمسًا ويساعدك على رؤية التغييرات التى تحدث فى جسمك حاول القيام بذلك كل أسبوع.

اختبر لياقتك البدنية

لا ينبغي أن يكون فقدان الوزن هو جدول أعمالك فقط لكن يجب الحصول على لياقة بدنية وصحة أفضل، وعند محاولة خسارة بعض الكيلوجرامات، اختبر مستوى لياقتك لتتبع تقدمك.

ارفع المزيد من الأوزان أو قم بالجري لمسافات أطول أو أضف مجموعة أخرى إلى التمارين الرياضية التي تمارسها إذا كنت قادرًا على القيام بها بسهولة، فهذا يعني أنك تحرز تقدمًا وتصبح أكثر لياقة.

حاول أن تقيس ملابسك القديمة

يمكن أن تكون تجربة ارتداء ملابسك القديمة طريقة ممتازة لتتبع تقدمك مثل هذا البنطلون الجينز أو ذلك القميص الذي أحببته وترغب دائمًا في ارتدائه مرة أخرى، هذا هو الوقت المناسب للتجربة.