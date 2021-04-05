شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر مرضى «السكري» و«السمنة» من تناول هذه الوجبة عند الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، من تناول التمر بالقشطة في وجبة الإفطار لما لها من أضرار على صحة مرضى السكري.

ونصح “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: المريض الغير متحكم بالسكري، ومن يعانون من السمنة والكوليسترول المرتفع بالابتعاد عن تناول التمر بالقشطة.

ويؤكد الأطباء أن هذه الوجبة تحتوي على مادة غنية بالدهون وزيادة تراكمها يسبب السمنة وارتفاع الكوليسترول، كما أن الدهون تعوق عملية الهضم، لذلك يفضل تجنبها أو عدم الإكثار منها.