شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق تساعدك على تخفيف ألم أسفل الظهر.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم أسفل الظهر واحد من المشاكل الصحية الشهيرة والتى يعانى منها الكثيرون قد يكون ذلك بسبب الجلوس بطريقة خاطئة وعدم ممارسة الرياضة أو مشاكل فى العمود الفقرى والعضلات، وحسب ما ذكره موقع health فان هناك بعض النصائح التى تساعد على تخفيف ألم أسفل الظهر ومنها:

1: تناول مشروبات مضادة للالتهاب

عندما تستهلك الأطعمة والمشروبات المضادة للالتهابات بانتظام ، يمكن أن تتراكم العديد من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب وحتى العوامل المضادة للسرطان في الدم. على مدى فترة من الزمن ، يمكن أن تلعب هذه العوامل القوية دورًا مهمًا في تقليل أو القضاء على التفاعلات الالتهابية في الجسم.

وقد يساعد تناول هذه المشروبات الصحية بانتظام في تقليل آلام الظهر"حليب الكركم، عصير الكرز الحامض، شاي الزنجبيل الأخضر".

2: النوم لفترة أطول

النوم بعدد ساعات كافية يقلل ألم الظهر ويساعد على الاسترخاء وتجديد النشاط والحيوية.

3: تجنب الوقوف لفترات طويلة

من المهم الانتباه إلى مفاصل وعضلات العمود الفقري والورك لمنع الإرهاق والضغط على هذه المفاصل باتباع نصائح بسيطة ، مثل"تجنب الجلوس المفرط أو الوقوف أثناء العمل".

عندما تجلس لفترة طويلة يزداد الضغط على الأقراص الفقارية، لا بد من تحريك عضلات جسدك كل ساعة، والسير مسافة قصيرة لرفع الحمل عن الفقرات.

4: تحقق من وضعك واضبط محاذاة رقبتك وكتفك وظهرك لمنع الإجهاد على عمودك الفقري

يمكن أن تؤدي الوضعية السيئة وغير المدعومة إلى العديد من المشاكل في ظهرك ، مما يسبب الألم أو يزيده.

5: قم بتدوير الأنشطة لتجنب إرهاق نفس مجموعة العضلات والمفاصل

على سبيل المثال ، إذا كنت واقفًا وتعمل لبعض الوقت ، ففكر في التغيير إلى نشاط مختلف حيث يمكنك الجلوس، يمكنك العودة إلى الوقوف بمجرد أن تتاح للعضلات والمفاصل فرصة للاسترخاء.

6: شد مفاصلك وأنسجتك الرخوة برفق من خلال اليوجا

تعتبر اليوجا طريقة فعالة لتمديد ظهرك ، وتحسين صحة العضلات والمفاصل ، وتعزيز توزيع العناصر الغذائية العلاجية من خلال الدورة الدموية ، وزيادة مرونة العمود الفقري.

7: جرب التأمل اليقظ

التأمل طريقة رائعة لتحسين التركيز وإفراز هرمونات الشعور بالسعادة (الإندورفين) وتقليل القلق والتوتر من خلال التأمل اليقظ ، يمكنك التحكم في طريقة إدراك جسمك للألم.

ابحث عن غرفة هادئة ومظلمة ومارس التأمل لمدة 5 إلى 10 دقائق في الصباح يمكنك أيضًا محاولة التأمل قبل النوم أو أثناء استراحة العمل إذا كنت لا تحب التأمل ، فجرب تمارين التنفس البسيطة .