كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وعلاج مرض القرنية المخروطية

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القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من اضطرابات والتهابات العين التي يمكن أن تخلق مواقف صعبة بالنسبة لك في الحياة، ومن هذه الأنواع من أمراض العيون في القرنية المخروطية، وهو اضطراب يصبح شكل عينيك فيه مخروطي الشكل أكثر مما هو عليه بشكل طبيعي، تساعد الألياف الدقيقة الموجودة في العين في الحفاظ على القرنية في مكانها ولكنها في هذه الحالة تستنفد بطريقة ما تؤدي إلى مضاعفات معينة، وقد كشف موقع "only my health" أسباب وعلاج والأعراض القرنية المخروطية.

كيف يبدأ مرض القرنية المخروطية؟

إنه اضطراب تنكسي تقدمي في العين يمكن تحديده من خلال النظر إلى شكل القرنية وحجمها، عادة ما تكون القرنية مستديرة الشكل ولكن في القرنية المخروطية تتحول إلى شكل مخروطي، انحناءات القرنية ويسقط تركيز أشعة الضوء على شبكية العين، هذا يسبب مشاكل بصرية وصعوبة في النظر إلى الأشياء من مسافة بعيدة.



القرنية المخروطية

ما هى الأعراض الشائعة للقرنية المخروطية؟

- تهيج في العين.

- صعوبة الرؤية في الليل.

- الوهج حول الأضواء.

- الحساسية للضوء الساطع.

- تدهور مفاجئ في الرؤية.



للقرنية المخروطية

ما هو علاج القرنية المخروطية؟

هو مرض نادر جدا، لذلك لا يتوفر دواء لهذا المرض، إذا كان في المرحلة الأولية، يمكن أن تساعد نظارات العين ولكن تدريجيا يمكن أن تزداد القرنية المخروطية سوءًا، إنها حالة تقدمية حيث تبدأ الرؤية بالتدهور تدريجيًا ومع ذلك، هناك ثلاثة تدابير علاجية أساسية.



العدسات اللاصقة

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العدسات اللاصقة:يمكن وصف العدسات الهجينة لك إذا كان لديك القرنية المخروطية الخفيفة، إنها نظارات مصنوعة خصيصًا لهذا الغرض لإخفاء الشكل غير الطبيعي للقرنية وتحسين الرؤية.قطع حلقة القرنية:عملية جراحية يتم فيها إدخال شرائح بلاستيكية في القرنية لتصحيح شكل سطح العين، شرائح القرنية مخصصة للحالات الناضجة، حيث لا يمكن السيطرة عليها من خلال النظارات أو العدسات اللاصقة. ربط القرنية بالكولاجين:هي الجراحة الوحيدة التي ثبت أنها تمنع نمو القرنية المخروطية، تعتمد على مزيج من فيتامينوالكولاجين الذي يزيد بشكل كبير من قوة تصلب القرنية، يتم تنشيطه من خلال الضوء فوق البنفسجي، في البداية يتم إزالة الطبقة العليا من القرنية برفق، ثم يتم تشبع الكولاجين والريبوفلافين بالأشعة فوق البنفسجية، يمكن لهذه الجراحة العلاجية المبكرة أن تبطئ أو توقف تقدم القرنية المخروطية.