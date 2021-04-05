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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وعلاج مرض القرنية المخروطية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من اضطرابات والتهابات العين التي يمكن أن تخلق مواقف صعبة بالنسبة لك في الحياة، ومن هذه الأنواع من أمراض العيون في القرنية المخروطية، وهو اضطراب يصبح شكل عينيك فيه مخروطي الشكل أكثر مما هو عليه بشكل طبيعي، تساعد الألياف الدقيقة الموجودة في العين في الحفاظ على القرنية في مكانها ولكنها في هذه الحالة تستنفد بطريقة ما تؤدي إلى مضاعفات معينة، وقد كشف موقع "only my health" أسباب وعلاج والأعراض القرنية المخروطية.
كيف يبدأ مرض القرنية المخروطية؟
إنه اضطراب تنكسي تقدمي في العين يمكن تحديده من خلال النظر إلى شكل القرنية وحجمها، عادة ما تكون القرنية مستديرة الشكل ولكن في القرنية المخروطية تتحول إلى شكل مخروطي، انحناءات القرنية ويسقط تركيز أشعة الضوء على شبكية العين، هذا يسبب مشاكل بصرية وصعوبة في النظر إلى الأشياء من مسافة بعيدة.
القرنية المخروطية
- تهيج في العين.
- صعوبة الرؤية في الليل.
- الوهج حول الأضواء.
- الحساسية للضوء الساطع.
- تدهور مفاجئ في الرؤية.
للقرنية المخروطية
هو مرض نادر جدا، لذلك لا يتوفر دواء لهذا المرض، إذا كان في المرحلة الأولية، يمكن أن تساعد نظارات العين ولكن تدريجيا يمكن أن تزداد القرنية المخروطية سوءًا، إنها حالة تقدمية حيث تبدأ الرؤية بالتدهور تدريجيًا ومع ذلك، هناك ثلاثة تدابير علاجية أساسية.العدسات اللاصقة:يمكن وصف العدسات الهجينة لك إذا كان لديك القرنية المخروطية الخفيفة، إنها نظارات مصنوعة خصيصًا لهذا الغرض لإخفاء الشكل غير الطبيعي للقرنية وتحسين الرؤية.
العدسات اللاصقة