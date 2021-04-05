الامارات.. 2000 مستفيد من حملة تطعيم أطلقتها شرطة الشارقة

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، استمرت من الاثنين 29 مارس وحتى الثاني من شهر أبريل، حيث تركزت بمنطقتي مويلح والمجاز، بهدف توفير جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئات العمالية ذات الطابع المباشر في التعامل مع أفراد الجمهور، بمقر أعمالهم.



وأفاد العقيد ركن عمر الغزال نائب مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، رئيس لجنة التفتيش العمالي، أن الحملة استفاد منها أكثر من 2000 شخص شملت شريحة العمال التي تستلزم طبيعة عملهم التعامل المباشر مع الجمهور.