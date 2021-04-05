شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتخلص من الإسهال المزمن.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح لعلاج الإصابة بالإسهال المزمن، والذي يعد من أكثر المشاكل الهضمية الشائعة.

أوضحت اختصاصية التغذية رشا مكي، أن الإسهال المزمن يتمثل في خروج براز رخو أو مائي، ناصحة باتباع النصائح التالية من أجل التخلص من الإسهال المزمن وهي:-

1.الحرص على تناول الكثير من السوائل وذلك بهدف منع إصابة الجسم بالجفاف.

2. عدم تناول وجبات كبيرة أو وجبات تتسم بالدسامة.

3.الحرص على تناول الأطعمة أو المكملات الغذائية التي تحتوي على البروبيوتيك، ولاسيما عند استخدام المضادات الحيوية.

4.تناول الخضار والفاكهة والمأكولات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر قد يتسبب في تفاقم حالة مريض الإسهال.

5.تجنب تناول الأطعمة الغنية بالألياف في هذه الفترة وذلك لأنها قد تفاقم الإصابة وتزيدها صعوبة.