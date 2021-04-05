شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة وتوابل من الطبيعة مفيدة لصحتك.. تحتوى على مواد مضادة للالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع TimesNowNews، عن أن الطبيعة تمتلك إمكانات هائلة قد يغفلها البشر في كثير من الأحيان، ويمكنها علاج الحالات الصحية المختلفة من خلال الأدوية، وبينما قد يكون للأدوية تأثير فوري وسريع على نوع من المرض، فإن العلاجات الطبيعية قد تساعد في توفير فوائد طويلة الأجل من خلال طرق غير مكلفة، وقد تكون أكثر أمانًا.



اطعمة وتوابل مفيدة لصحتك



الكركم

فيما يلي بعض النباتات التي يمكن أن توفر لك فوائد صحية هائلة:أولا: الكركم

غالبًا ما يشار إليه بالتوابل الذهبية، يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة، قد تتراوح فوائده الصحية من تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الدماغ، إلى توفير الراحة من الألم وتحسين المزاج، يمكنك استخدامه عن طريق إضافته إلى أطباقك أو مزجه بالحليب وشربه.



فوائد الريحان

ثانيا: الريحان

هذا النبات له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للجراثيم، يمكن أن يساعد في تحسين الهضم وتعزيز المناعة والتمثيل الغذائي وتقليل الإجهاد، يمكنك استخدامه كمقبلات للأطباق أو إضافته إلى مشروباتك.

ثالثا: ستيفيا

يُعرف هذا النبات أيضًا باسم أوراق الحلوى وكما يوحي الاسم، فإن أوراق هذا النبات أحلى من السكر بسبب حلاوته، غالبًا ما يستخدم كبديل للسكر للمرضى الذين يعانون من مرض السكري، يمكنك استخدامه على شكل قطرات أو أوراق مجروشة في مشروباتك وأطباقك.

رابعا: الثوم

يتم دمجه في أطباق مختلفة، بصرف النظر عن تعزيز نكهة الأطباق، يمكن أيضًا أن يعزز الصحة عن طريق تحسين الهضم وضبط ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول والوقاية من بعض الأمراض، يمكنك تناوله نيئًا أو تناوله عن طريق إضافته إلى أطباقك.



النعناع

خامسا: النعناع

يمكن لهذا النبات المضاد للبكتيريا أن يفيد الصحة عن طريق تحسين الهضم، وتخفيف الصداع والحساسية، ومنع رائحة الفم الكريهة، يمكنك استخدام هذا من خلال شرب كوب من الشاي بأوراق النعناع.

ويحذر الموقع من تناول هذه النباتات دون غسلها جيدا، حيث ينصح بالتأكد من غسلها وتعقيمها جيدًا قبل استخدامها.