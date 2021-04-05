شكرا لقرائتكم خبر عن 8 بدائل للخبز تساعدك على فقدان الوزن.. أبرزها الخس والكوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخبز من الأطعمة الأساسية في الوجبات ولكن عند اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن فشريحة واحدة من الخبز تحتوي على 53 سعرة حرارية فارغة مما يضر بخسارة الوزن، وهناك بعض البدائل اللذيذة للخبز والتي يمكن أن تساعد بطريقتين التخلص من إدمان الخبز وفقدان الدهون والوزن في نفس الوقت، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف إنديا.

بدائل للخبزالبطاطس

على الرغم من أن محتوى الكربوهيدرات في البطاطس مرتفع، إلا أن استخدام البطاطس بدلاً من الخبز يعد خيارًا أفضل لأنها تحتوي على كربوهيدرات معقدة مفيدة لأولئك الذين يتبعون نظام تمارين القلب المكثف هذا لأنه بعد تمرين القلب، يتوق أجسامنا للكربوهيدرات أكثر من أي مغذيات أخرى، والخبز ليس الخيار المثالي بسبب وجود الدقيق المكرر الموجود في معظم أنواع الخبز متعدد الحبوب أيضًا، لذلك، استبدل خبزك بالبطاطس ولاحظ الفارق في مستويات الشبع لديك.

الفلفل الرومي

يمكنك شواء الفلفل الحلو وإضافة الجبن والزيتون والخس في المنتصف للحصول على علاج خاص بك.

الباذنجان

هناك طريقة أخرى لذيذة لإضافة هذا الخضار الغني بالألياف الغذائية إلى نظامك الغذائي وهي استبدال الخبز بشرائح رقيقة من الباذنجان المشوي، يمكنك إضافة الفلفل الحلو والجبن والبطاطس للتجربة وتناولها كوجبة خفيفة صحية.

الطماطم

عادة ما نضع شريحتين من الطماطم في منتصف الشطائر إذا كنت تريد أن تكون الشطيرة الخاصة بك صحية ، أزل شريحتين من الخبز واترك باقي الحشوة كما هي داخل شريحتين من الطماطم.

الخيار

يمكن استخدام الخيار بعدة طرق لعمل شطيرة نباتية بدون خبز يمكنك عمل شطائر صغيرة مفتوحة مع الزيتون والطماطم، أو يمكنك استخدام نشارة الخيار (رقيقة) ولف الحشوات بالداخل، منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف الغذائية، هذه هي الطريقة المثلى لتناول وجبة خفيفة على شطيرة.

التفاح

التفاح ثاني أفضل بديل غني بالكربوهيدرات، أضف زبدة الفول السوداني والجوز بين شريحتين من التفاح وتناولها كوجبة خفيفة في منتصف النهار.

الخس

يمكنك استخدام أنواع مختلفة من الخس لعمل لفائف صحية، يمكنك إضافة الحشوات المفضلة لديك مثل الجبن والزيتون والطماطم.

الكوسة

الكوسة غنية بمضادات الأكسدة ومنخفضة في السعرات الحرارية في نفس الوقت، يمكنك استخدام الكوسة الصفراء أو الخضراء لجعل الساندويتش أو البرجر يبدو ملونًا قم بشويها وأضف الطماطم والباذنجان لصنع شطيرة.