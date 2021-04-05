شكرا لقرائتكم خبر عن الأضرار الجانبية للمكياج.. منها انسداد المسام والتهابات العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منتجات الماكياج اليومية التي تستخدمينها يمكن أن تسبب مشاكل للبشرة بسبب وجود حاجز بين بشرتك والأكسجين الذى لا يمكنه المرور عبر طبقة المكياج مما يتسبب في دخول مسببات الأمراض إلى بشرتك، ويجعل الماكياج النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد لأنهن يستخدمن منتجات تجميل هي أمثلة شائعة جدًا على ذلك، يتم سد مسام الجلد مما يؤدي إلى مشاكل مختلفة، كما ذكر خبير بالأمراض الجلدية في الهند، عن أضرار وضع المكياج، بحسب موقع "only my health".



انسداد المسام



الشيخوخه-المبكرة



الحساسية



التهاب العين

انسداد المسام:استخدام مستحضرات التجميل على أساس منتظم وتركها لساعات طويلة يمكن أن يسد مسام بشرتنا لذلك، لأن الجلد يضحى غير قادر على التنفس بشكل صحيح مما يؤدي إلى تكوين حب الشباب والنتوءات.الشيخوخة المبكرة:يمكن أن يؤدي وضع المكياج إلى ظهور التجاعيد، يمكن أن تظهر علامات الشيخوخة المبكرة لأولئك الذين يميلون إلى وضع الماكياج والخروج.خلل التوازن الهرمونى: يمكن أن يؤدي استخدام المكياج إلى اختلال التوازن الهرموني. الحساسية: تغيير العلامات التجارية في حالة العناية بالبشرة يضر الوجه، كما أن هناك مواد كيميائية ضارة موجودة في منتجات الماكياج تزيد من الحساسية.تغيرات اللون:يمكن أن يؤدي استخدام المكياج إلى الإضرار ببشرتك بحيث يتغير لون بشرتك الطبيعي. التهابات العين: يستخدم المكياج على الوجه كله بما في ذلك عينيك وجفنك، العيون حساسة للغاية تجاه أي جسيم غريب آخر، ونظرا لأن منتجات التجميل تحتوي على أنواع من المواد الكيميائية فهناك فرص دائما للإصابة بعدوى العين.