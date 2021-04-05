شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد البندق.. أبرزها ينقص وزنك ويحافظ على قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البندق من المكسرات الخفيفة التي لها عشاق كثيرون، خصوصا في شهر رمضان الكريم وكونه يستخدم فى بعض الحلويات والأكلات الرمضانية الشهيرة، مما يشير إلى أنه من أهم المكسرات التي تلقى شعبية كبيرة.



فوائد البندق على الصحة

وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، أن البندق يحتوى على العديد من الفيتامنيات والمعادن المهمة اللازمة لصحتك، مثل فيتامين ه، والبروتينات والألياف الغذائية والدهون الصحية، حيث يعمل على خفض مستويات الكوليسترول وتحسين مقاومة الأنسولين.

ومن أبرز الفوائد الصحية للبندق ما يلى:1.دعم حركات الأمعاء الصحية:

يعد البندق مصدرا جيدا للألياف الغذائية، حيث يسهم في دعم حركات الأمعاء المنتظمة ويساعد على منع الإمساك، حيث تحتوي حصة 28 جم من البندق على حوالي 2.7 جم مصدر من الألياف الغذائية.

2. مقاومة زيادة الوزن:

فإن تناول المكسرات قد يساعد بعض الأشخاص على اكتساب وزن أقل، لأنه يحتوى على دهون صحية تمنحك الشعور بالشبع.

3. الحماية ضد تلف الخلايا

البندق غني بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تحمي من أكسدة الخلايا، كما أنها تقلل من مدى تلف الخلايا من الجذور الحرة، كما أنه يحتوي على فيتامين هـ المضاد للأكسدة.

4 .خفض الكوليسترول

قد يساعد تناول البندق في تقليل الكوليسترول، فأن اتباع نظام غذائي غني بالبندق يقلل من مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، كما انه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5.تحسين حساسية الأنسولين

قد يساعد تناول مزيج المكسرات الذي يحتوي على البندق في تحسين حساسية الأنسولين، حيث ثبت أن تناول مزيج من المكسرات بكمية تزن 30 جرامًا يحتوي على 7.5 جرام من البندق كل يوم يحسن حساسية الأنسولين على مدار 12 أسبوعًا، حيث يلعب تناقص حساسية الأنسولين دورًا في الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

6.دعم صحة القلب:

قد يساعد البندق في تعزيز صحة القلب، فأن تناول نظام غذائي غني بالبندق قد يحسن المؤشرات الحيوية لمخاطر القلب والأوعية الدموية ، مما قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

7 .تقليل الالتهابات:

قد يساعد تناول البندق في تخفيف الالتهاب.

8. تحسين عدد الحيوانات المنوية:

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تناول المزيد من المكسرات ، بما في ذلك البندق ، قد يزيد من عدد الحيوانات المنوية ويحسن جودة الحيوانات المنوية.