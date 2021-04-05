شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعتبر عصير المانجو الخام أفضل مشروب لعلاج ضربة الشمس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير المانجو الخام من العصائر الطبيعية المنعشة خلال فصل الصيف، مشهور كعلاج منزلي للحرارة، وضربات الشمس، وفى التقرير التالى سنناقش لماذا يمكن أن يكون عصير المانجو الخام مشروبًا فعالًا لعلاج ضربة الشمس حسبما نشر في موقع boldsky.



المانجو الخام

يخفض درجة حرارة الجسم

المانجو الخام له تأثيرات خافضة للحرارة، مما يعني أنه قد يساعد في خفض درجة حرارة الجسم التي قد تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية بسبب ضربة الشمس، كما أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يؤثر على الدماغ ويسبب النوبات.



درجة حرارة الجسم

يعالج الضعف

ضربة الشمس تسبب فقدان الجسم للماء والملح، مما يؤدي إلى الضعف بسبب الجفاف المفرط، قد يساعد في ترطيب الجسم وموازنة المنحل بالكهرباء، وبالتالي علاج الضعف.

يبرد الجسم

عصير المانجو الخام طريقة سهلة وفعالة للتغلب على الحرارة وتبريد الجسم، هذا المشروب المرطب الممتاز مليء بالكهرباء ويستهلكها، ويبرد الجسم، الذي غالبا ما ترتفع درجة حرارته بسبب ضربة الشمس.



يبرد الجسم

يعالج البشرة الجافة والساخنة

المانجو الخام غني بفيتامين C، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في إنتاج الكولاجين وتحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.



البشرة الجافة والساخنة

يخفض معدل ضربات القلب

ضربة الشمس يمكن أن تزيد من معدل ضربات القلب بسبب الحرارة الزائدة، عصير المانجو الخام غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضاد أكسدة، قد يساعد في خفض معدل ضربات القلب وتحسين وظائفه.

يمنع تقلصات العضلات

يمكن للحرارة الزائدة أن تسبب تقلصات لا إرادية للعضلات الكبيرة، مما يؤدي إلى تقلصات في الساق ليلاً، يحتوي عصير المانجو الخام على تأثيرات مضادة للتشنج، مما يعني أنه قد يساعد في تخفيف التشنج في تلك العضلات.