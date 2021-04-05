شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض سرطان الثدى.. الشعور بكتلة صلبة وتقرحات الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُصيب سرطان الثدى واحدة من كل سبع نساء خلال حياتهن وتكون غالبية الحالات فوق سن الخمسين، لذلك من المهم معرفة أعراض هذا المرض ومعرفة طبيعة جسمك أمر أساسى وملاحظة أية تغييرات تحدث وتحتاج إلى استشارة طبية تحتاج إلى نظرة عامة طبية.





موقع "healthline" يرصد هنا أبرز الأعراض التى تدل على الإصابة بسرطان الثدى، على النحو التالى: 1- الشعور بكتلة صلبة

يمكن أن تشعر السيدة بكتلة صلبة مثل بذرة الليمون التى عادة ما تكون ثابتة، وهى تميل لأن تكون عميقة داخل الثدى لذلك قد يكون من الصعب العثور عليها.

2- ظهور منطقة سميكة

ملاحظة وجود أى منطقة سميكة فى الثدى قد تكون جرس إنذار، وهى الشعور بكثافة للجلد عن المعتاد، ويجب التفرقة بين أنها تكون علامة غير طبيعية أو تلك التى قد تحدث خلال فترة الحيض والرضاعة الطبيعية.

3- الدمامل

من الممكن ملاحظة ظهور الدمامل عن طريق رفع ذراعيك فوق رأسك والنظر إلى المرآة فى إضاءة جيدة، وقتها من الضرورى الذهاب إلى الطبيب لفحصها.

4- الشعور بحرقان

يجب الحذر عند ملاحظة وجود أى ورم أو احمرار فى منطقة الثدى أو الشعور بسخونة وحرقان عند ملامسته.

5- تسرب سائل من الثدى

يجب الخضوع للفحص حال تسرب سائل من الثدي، يجب معرفة إن السائل صاف أم ممزوج بالدم.

6- تقرحات الجلد

عادة ما يكون الجرح المفتوح على الثدى مؤشرًا على الإصابة بسرطان الثدى خاصة إذا كان مصحوبًا بكتلة صلبة.