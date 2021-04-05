شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من هذه العادات.. تسبب «خفقان القلب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري القلب د. صالح سالم الغامدي، أن معظم حالات الخفقان لا تدل على مرض قلبي، ولكن يرجع سببها للعادات السيئة لدى البعض.

وقال الغامدي، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “من لطف الله أن معظم حالات الخفقان لاتدل على مرض قلبي بل تنجم عن عادات سيئة كالتدخين والمنبهات ومنها مشروبات الطاقة والسهر وقلة شرب الماء لكن هذه الحالات تشغل أقسام الطواريء بدون داعي للأسف ويكون الخفقان حينها قد اختفى”.

وأضاف استشاري القلب د. صالح سالم الغامدي، أن الأمل أن تتوفر تقنيات تسجل الخفقان آنيا ليطلع عليها الطبيب.