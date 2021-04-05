شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لعصير الليمون.. تحسين الهضم ومنع التجاعيد وحصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تناول كوب منعش من عصير الليمون فى الصباح من أسهل العادات الصحية التى يجب الاستمرار عليها، نظرًا لأن له العديد من الفوائد الصحية، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

من جانبها، تنصح أخصائية التغذية لورين سلايتون، بضرورة بدء اليوم بتناول كوب من عصير الليمون بدلًا من تناول مشروبات الكافيين، حيث أنه من المهم إعادة السوائل إلى الجسم فى الصباح بعد ساعات النوم الطويلة.

- فيما يلى.. فوائد الليمون للجسم:

1- يحمل المغذيات والأكسجين إلى الخلايا

2- يطرد البكتيريا من المثانة

3- يساعد على الهضم

4- يمنع الإمساك

5- ضبط ضغط الدم

6- استقرار نبضات القلب

7- يحمى الأعضاء والأنسجة

8- ينظم درجة حرارة الجسم

9- يحافظ على توازن الصوديوم

10- يمنح البشرة نضارة وإشراقة ويمنع ظهور التجاعيد

11- منع تكوين حصوات الكلى

ويعتبر قشر الليمون غنى بمضادات الأكسدة بجانب فيتامين C وكل ذلك يساعد فى تقليل الإجهاد التأكسدى المرتبط بتسريع الشيخوخة، بجانب تقليل الالتهابات بالجسم وحماية الخلايا من التلف، وتقوية جهاز المناعة، وتعزيز نمو خلايا الدم البيضاء التى يمكن أن تساعد فى محاربة خلايا السرطان المتحولة، كما أن لماء الليمون فائدة كبيرة فى الحد من الرغبة بتناول المزيد من الطعام لأنه يمنحنا شعورًا بالشبع.

ويعتبر الليمون من الأطعمة المرة التى لديها القدرة فى التحكم بالرغبة الشديدة فى تناول الحلويات، لذلك فقد يساعد ذلك في إنقاص الوزن والمساعدة فى التحكم فى مستويات السكر في الدم.