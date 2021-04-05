شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن مواجهة القلق الشديد؟.. تعرف على أعراضه وطرق بسيطة للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأشخاص المصابون بقلق شديد قادرون على إكمال وظائفهم ومهامهم وقد يبدو أنهم يعملون بشكل جيد حتى في التجمعات الاجتماعية، على الرغم من أنهم طوال اليوم يواجهون أزمات داخلية ناتجة عن أعراض اضطراب القلق، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الخوف والقلق وسرعة دقات القلب وضيق الجهاز الهضمي، وقد كشف موقع Onlymyhealth أعراض وطرق التعامل مع القلق الشديد.



أعراض القلق الشديد

أعراض القلق الشديد قلة النوم: يشكو الأشخاص الذين يعانون من القلق الشديد من عادات نوم سيئة، كما يعانون مشكلات في النوم أو الاستيقاظ في منتصف الليل وعدم القدرة على النوم مرة أخرى. مشغولون للغاية:يميل هؤلاء الأشخاص إلى إبقاء أنفسهم مشغولين وهو ما قد يكون بسبب الطاقة العصبية أو الخوف من الفشل.التفكير الزائد عن اللازم:يميلون إلى الإفراط في التحليل والتفكير في كل نقطة من الموقف بتفاصيل أكثر من اللازم، لديهم صعوبة في اختيار مسار واحد محدد، عادة ما يرتبط فعل الإفراط في التفكير بالقلق والاكتئاب. صعوبة الاسترخاء: قد يجد المرضى الذين يعانون من القلق صعوبة في الاسترخاء، بسبب الاندفاع الجسدي والعقلي.

التوتر

طرق للتعامل مع القلق الشديد



للتعامل مع القلق