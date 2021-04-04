3 فئات لهم أحقية التطعيم بلقاح كورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي الزناتي، إن التطعيم باللقاح المضاد لكورونا سيكون تدريجيًّا لـ3 فئات وفق جدول زمني.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت السلطات الليبية، وصول أول شحنة من لقاح كورونا الروسي، بعد أسابيع من تعهدات حكومية بسرعة توفير التطعيمات.

وأكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، أن أكثر من مليون جرعة للقاح كورونا ستتوفر بحلول الأحد المقبل





وأشار إلى أنه سيكون أول من يتلقى لقاح كورونا، على أن يتولى مركز مكافحة الأمراض مهمة توزيع اللقاح حسب الأولوية، مبينا أن الشحنات الأولى ستكون لخط الدفاع الأول من العاملين بمراكز العزل ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن لدى ليبيا غرف تجميد في طرابلس وبنغازي والبيضاء والزنتان لاستيعاب لقاح كورونا.

التسجيل بالمنظومة

من جانبه، قال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة تمكنت من توريد أول دفعة من لقاح كورونا، على أن تصل باقي الشحنات تباعًا.

ودعا الدبيبة المواطنين للتسجيل في منظومة التطعيم، متمنيًا السلامة للجميع.

وقال في كلمة متلفزة إن اختيار اللقاح جاء بشكل علمي، وتوقع أن تصل "نسبة نجاحه إلى 96%"، منوهًا إلى أن "الدفعة الثانية من لقاح كورونا المكونة من 300 إلى 400 ألف جرعة ستصل الأربعاء، ومليون جرعة أخرى قبل 11 أبريل/نيسان الجاري.

وكانت وزارة الصحة الليبية، قالت في بيان، إن الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، الروسي "سبوتنيك في" وتقدر بـ101 ألف و250 جرعة، مشيرة إلى أنه سيتم تخزينها في المخازن التابعة للوزارة.

وأوضحت أن الدفعة التي وصلت بعد جهود من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، خضعت لإشراف مباشر من وزارة الصحة.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا أعلنت أواخر فبراير/شباط الماضي، التعاقد مع 4 شركات، على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا.