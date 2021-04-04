شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: 30000 امرأة حامل تم تطعيمهن بأمان ضد فيروس كورونا. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت مراجعة حديثة للبيانات من قبل اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين وهي لجنة تابعة لمراكز الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن أكثر من 30000 امرأة حامل قد تم تطعيمهن بأمان ضد فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير موقع " medicalxpress" قارنت دراسة السلامة الأولية، التي أجريت بين ديسمبر 2020 ويناير 2021 ، النساء الحوامل وغير الحوامل اللواتي تلقين لقاح فايزر أو موديرنا.



ما تقوله الدراسات عن الحمل

ووجدت اللجنة الاستشارية، أنه بعد يوم واحد من التطعيم، كانت ردود الفعل المحلية في مجموعتي الدراسة متشابهة، وفي جميع الحالات تقريبًا ، لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في التفاعلات، مثل الألم الموضعي أو الاحمرار أو التعب أو الصداع أو الحمى.

وقالت الدكتورة ميلاني سويفت، الرئيسة المشاركة لـ مجموعة العمل الخاصة بتخصيص وتوزيع لقاحات التابعة لـ Mayo Clinic، إنه تم تسجيل ما يقرب من 2000 مريضة حامل في برنامج V-Safe للمراقبة وأتم ما يقرب من 300 من هؤلاء المرضى الحمل حتى الآن، ولا تختلف نتائج الحمل ، مثل الإجهاض ومضاعفات الحمل ونتائج الرضع ، بين المشاركين عن المعدلات العامة لدى النساء الحوامل ولم يتم تطعيمهن ضد COVID-19.

أضافت الطبيبة، أن النساء الحوامل معرضات بشكل متزايد لخطر النتائج السيئة عندما يصبن بـ فيروس كورونا حتى إذا كن يتمتعن بصحة جيدة ، فإن الحمل نفسه يجعلهن عرضة لبعض مضاعفات فيروس كورونا، لذا فإن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، وأكثر عرضة للدخول إلى المستشفى".

وأشارت إلى أن أي مرض شديد أثناء الحمل يزيد من مخاطر نتيجة الحمل، لذلك هذا أحد الأسباب - على الرغم من عدم وجود تجارب مضبوطة في النساء الحوامل - لماذا يشجع الخبراء الذين يعتنون بالنساء الحوامل على تلقي التطعيم لأنهم يريدون حقًا لحماية النساء الحوامل من هذه النتائج الشديدة من فيروس كورونا.

يحدد الباحثون ما إذا كان بإمكان النساء الحوامل اللواتي تم تطعيمهن ضد COVID-19 نقل المناعة إلى أطفالهن الذين لم يولدوا بعد.

وقالت الدكتورة سويفت: "هناك بعض العلامات المبكرة من الدراسات التي أجريت ، والتي تُظهر أن هذه الأجسام المضادة تنتقل عبر المشيمة إلى الطفل".

و تقوم شركة Pfizer بتسجيل حوالي 4000 امرأة في دراسة كبيرة ، تبحث في المناعة التي يحصل عليها الأطفال عندما يكونون صغارًا جدًا على التطعيم، وهل لا يزال بإمكانهم الحصول على فائدة كافية من تلقيح أمهاتهم لحمايتهم من COVID-19 في سن الرضاعة؟ لا يزال هذا السؤال يتم الإجابة عليه ، وهناك بعض النتائج المبكرة الواعدة للغاية ".

توصي الدكتورة سويفت بأن تتحدث النساء الحوامل إلى مقدم رعاية صحية لمناقشة إيجابيات وسلبيات التطعيم ضد فيروس كورونا، فيما تواصل Mayo Clinic اتباع إرشادات الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد ، وجمعية طب الأم والجنين ، عند رعاية المرضى الحوامل.