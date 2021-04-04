مرض خطير يؤدي إلى التنميل … إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أفاد أطباء اختصاصيون أنه يمكن أن تتطور متلازمة النفق الرسغي عندما يصاب الشخص بالتهاب المفاصل الروماتويدي، مما يسبب الشعور بعدم الراحة في اليدين والأصابع.

ذكر تقرير طبي نشره موقع “ميديك فوريوم” أن التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية، مما يعني أن جهاز المناعة في الجسم يهاجم الأنسجة السليمة.

ينتج الجهاز المناعي عادة الأجسام المضادة اللازمة لمحاربة العوامل المعدية والبكتيريا والفيروسات، ولكن في التهاب المفاصل الروماتويدي، يوجه الجهاز الأجسام المضادة إلى بطانة المفاصل والأنسجة المحيطة، مما يسبب حدوث الالتهاب، الأمر الذي يمكن أن ينجم عنه أعراض وعواقب سلبية تؤثر على الجسم.

ويسبب التهاب المفاصل الروماتويدي حدوث بعض المضاعفات، أبرزها متلازمة النفق الرسغي، إذ يحدث هذا الاضطراب بسبب الضغط على العصب المتوسط الذي يمر عبر النفق الرسغي.

ويساهم الضغط على العصب في عرقلة إمداد الدم إلى اليد، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات تنكسية بمرور الوقت، تترافق بمتلازمة الألم، وتلف الوظيفة الحركية للذراع واليد، وحدوث الاضطرابات اللاإرادية.

وينصح الأطباء بعدم تجاهل بعض الأحاسيس في الأصابع، مثل الشعور بالتنميل والخدر والتورم (حتى لو لم تكن اليدين والأصابع منتفخة بالفعل)، لأن تلك الأعراض قد تشير إلى تطور المتلازمة المذكورة أعلاه، ودليل الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأوضح الأطباء أنه في حال إهمال الأعراض وعدم مراجعة الطبيب، يمكن أن تتطور تلك الأعراض إلى الإحساس بالحرق والوخز في الأصابع وفي الذراع.

وأضافوا أن هذا النوع من الالتهاب والذي يترافق عادة بأعراض مثل التعب ونقص الطاقة والحمى والتعرق، يمكن أن يسبب مشاكل في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل مشاكل العين.

ولسوء الحظ، لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن من المعروف أن هناك بعض الطرق لتخفيف الأعراض السلبية.

وتظهر الأبحاث أن بعض أشكال التمارين يمكن أن تساعد الأشخاص المصابين بهذه الحالة على تحسين أدائهم اليومي، بالإضافة إلى ذلك، يوصى باتباع نظام غذائي يتوافق مع حمية البحر الأبيض المتوسط، ولكن في جميع الحالات يجب مراجعة الطبيب قبل اعتماد أي وسيلة من شأنها تخفيف الأعراض والألم.