شكرا لقرائتكم خبر عن الإسهال ضمن أعراض فيروس كورونا الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات صادرة عن تطبيق ZOE Covid Symptom، الذى تم تفعيله داخل بريطانيا مؤخرا للاستفسار، عن أعراض فيروس كورونا الجديدة، أن ملايين المستخدمين لهذا التطبيق ابلغوا عن الإصابة بالاسهال ليصبح من الأعراض الجديدة للإصابة بفيروس كورونا، طبقا لما ورد في موقع إكسبريس.



الاصابة بالاسهال أحد أعراض فيرو س كورونا

وأكدت البيانات الصادرة من تطبيق كوفيد ببريطانيا، أن هناك بعض العلامات التحذيرية في البراز تدل على الإصابة بالعدوى الفيروسية، بالإضافة إلى الأعراض الشائعة مثل الحمى والاسهال وفقدان حاسة الشم أو التذوق، حيث يعد الشعور بالإسهال من أبرز العلامات الجديدة للعدوى.

وحذر تطبيق Covid Symptom Study App من أن المرضى الذين يصابون بالإسهال هم أكثر عرضة لخطر دخول المستشفى بسبب العدوى، حيث تبين إنها واحدة من أولى العلامات التحذيرية لفيروس كورونا ، وعادة ما تزداد شدتها خلال الأسبوع الأول.

وأكدت بيانات التطبيق البريطاني أن معظم المصابين بالإسهال يعانوا عادةً من الاسهال لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، والبعض يصابوا بوجود براز مائي لمدة تصل إلى سبعة أيام، حيث بلغت نسبة المصابين بالاسهال ما بين 20 و 30 % من جميع البالغين المصابين بفيروس كورونا.

وحذر التطبيق من أن الإسهال الناجم عن الفيروس يشبه نوع الإسهال المرتبط عادةً باضطراب المعدة، فقد يصاب العديد من الأشخاص بأعراض مماثلة إذا كان لديهم نوروفيروس أو فيروس روتا، حيث أرجع الباحثون ذلك إلى أن الفيروس يسبب الإسهال عن طريق غزو خلايا الأمعاء.

وأكد التقرير أنه يمكن أن ينتقل الفيروس إلى أشخاص آخرين من خلال تلوث البراز، لذلك لابد من غسل أي أسطح بعد استخدام المرحاض ، إذا كنت تعلم أنك مصاب بالفيروس.

وعلى الرغم منذلك إلا أن الإسهال ليس من الأعراض الشائعة جدًا لفيروس كورونا، ولكن احتمالية الإصابة به تزداد مع تقدم العمر، حيث يأتي مصحوبا بالتعب والصداع، لذا لابد من إجراء الاختبارات اللازمة للكشف عن الإصابة بالفيروس أو عدمه.

وكانت حالات الإصابات بفيروس كورونا تراجعت في المملكة المتحدة منذ إدخال الإغلاق الوطني الثالث، في ظل الإسراع في وتيرة حملات التطعميات في جميع أنحاء البلاد ، حيث يتلقى بالفعل أكثر من خمسة ملايين شخص جرعتين من اللقاحات، كما تم إعطاء أكثر من 30 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.