شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند الإقلاع عن التدخين.. تعرف على الفوائد قصيرة وطويلة الأجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لأنهم يضعون أيديهم باستمرار على شفاههم، وإذا أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم يكونون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب ضعف وظائف الرئة لديهم.



انقذ حياتك

وللإقلاع عن التدخين فوائد كبيرة منذ بدء التوقف.. تعرف عليها

توقف عن التدخين اليوم لتقليل هذه المخاطر والبدء في عيش حياة أكثر صحة

نصائح سريعة لكبح الرغبة الشديدة لديك:

1.قم بالتأخير قدر المستطاع قبل الاستسلام لرغبتك.

2.التنفس العميق: خذ 10 أنفاس عميقة لتسترخي من الداخل حتى تزول الرغبة.

3. شرب الماء: شرب الماء هو بديل صحي عن الصاق السيجارة في فمك.

4. افعل شيئًا آخر لإلهاء نفسك: خذ حمامًا، أو اقرأ، أو اذهب في نزهة على الأقدام، أو استمع إلى الموسيقى.

هل هناك فوائد صحية فورية وطويلة الأمد للإقلاع عن التدخين لجميع المدخنين؟

ـ في غضون 20 دقيقة، يتحسن معدل ضربات القلب وضغط الدم.

ـ خلال 12 ساعة، ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في الدم إلى المعدل الطبيعي.

ـ من 2 إلى 12 أسبوعًا، تتحسن الدورة الدموية ووظائف الرئة.

ـ من 1 إلى 9 أشهر، يقل السعال وضيق التنفس.

ـ بعد عام واحد، يبلغ خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية حوالي نصف خطر إصابة المدخن.

ـ بعد 5 سنوات يتم تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى تلك التي يتعرض لها غير المدخن بعد 5 إلى 15 عامًا من الإقلاع عن التدخين.

ـ بعد 10سنوات ينخفض خطر إصابتك بسرطان الرئة إلى ما يقرب من نصف خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق والمريء والمثانة وعنق الرحم والبنكرياس.

ـ 15 عامًا يكون خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية هو خطر الإصابة بأمراض القلب غير المدخن.



تخلص من قيود الدخان

هل يمكن للأشخاص من جميع الأعمار الذين أصيبوا بالفعل بمشكلات صحية متعلقة بالتدخين الاستفادة من الإقلاع عن التدخين؟ الفوائد بالمقارنة مع أولئك الذين استمروا:

في سن الثلاثين تقريبًا: كسب ما يقرب من 10 سنوات من متوسط العمر المتوقع، وعند بلوغ سن الأربعين تقريبًا: كسب 9 سنوات من متوسط العمر المتوقع، وعند بلوغ سن الخمسين تقريبًا: كسب 6 سنوات من متوسط العمر المتوقع، وعند بلوغ سن الستين تقريبًا، كسب 3 سنوات من متوسط العمر المتوقع.



الاقلاع ينقذ حياتك

فوائد الإقلاع بعد ظهور مرض يهدد الحياة:

فائدة سريعة، فإن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين بعد الإصابة بنوبة قلبية يقللون من فرص الإصابة بنوبة قلبية أخرى بنسبة 50%

كيف يؤثر الإقلاع عن التدخين على الأطفال الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر؟

يقلل الإقلاع عن التدخين من الخطر الزائد للعديد من الأمراض المتعلقة بالتدخين غير المباشر عند الأطفال، مثل أمراض الجهاز التنفسي (مثل الربو) والتهابات الأذن.

هل هناك فوائد أخرى للإقلاع عن التدخين؟

يقلل الإقلاع عن التدخين من فرص الإصابة بالعجز الجنسي وصعوبة الحمل والولادة المبكرة و الأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة والإجهاض.

وتنصح منظمة الصحة العالمية، بضرورة مساعدة الأصدقاء لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وأن يكون للمدخن إرادة قوية في الإقلاع عن التدخين، كما تنصح بضرورة وضع قوانين تمنع التدخين في الأماكن العامة وفى العمل ووسائل المواصلات.