شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية يمكنك الحصول عليها بتناول زيت الزيتون قبل النوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

يوصي خبراء التغذية بتناول ملعقة واحدة من زيت الزيتون قبل النوم لتدعيم الصحة العامة وكسب المزيد من الفوائد، مؤكدين أن الجسم في هذا التوقيت يكون قادرًا على امتصاص العناصر الغذائية بزيت الزيتون بكفاءة أعلى.

فيما يلي نستعرض فوائد تناول زيت الزيتون قبل النوم، وفقًا لموقع “Healthline”.

1- تعزيز صحة القلب

يعتبر القلب من أوائل الأعضاء الحيوية المستفادة من تناول زيت الزيتون قبل النوم، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL وزيادة الكوليسترول الجيد HDL بالدم.

والخصائص المضادة للأكسدة التي تتمتع بها مادة البوليفينول الموجودة بزيت الزيتون تحافظ على صحة الأوعية الدموية وتحميها من خطر الإصابة بالالتهابات.

2- الوقاية من السرطان

تساعد مادة البوليفينول المضادة للأكسدة المتوفرة بزيت الزيتون على مكافحة الشوارد الحرة بجسم الإنسان، مما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان.

وأثبتت بعض الدراسات أن زيت الزيتون يحمي الأشخاص الذي تجاوزوا عمر الخمسين عامًا من الإصابة بسرطان القولون، خاصةً إذا كانوا معتادين على تناوله قبل النوم.

3- زيادة نضارة البشرة

يمكن للسيدات الحصول على فوائد زيت الزيتون التجميلية دون الحاجة لتطبيقه على سطح الجلد، لأن تناوله قبل النوم يلعب دورًا كبيرًا في ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها وشبابها، نظرًا لمحتواه العالي من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة.

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4- مفيد لصحة العظام والمفاصل

وجدت دراسة أجريت على 523 سيدة، أن استهلاك أكثر من 18 جرامًا (20 مل) من زيت الزيتون قبل النوم، ساهم بشكل كبير زيادة كثافة العظام لديهن.

ومرضى التهاب المفاصل من أكثر الفئات حاجة إلى تناول زيت الزيتون قبل التوجه إلى السرير، لأن مضادات الالتهابات التي يحتوي عليها تساعد على تسكين الألم، الذي عادةً ما يزداد حدة في هذا الوقت يوميًا، ويمنعهم من الحصول على القسط الكافي من النوم.

5- علاج الإمساك

يعادل زيت الزيتون فعالية الأدوية الملينة المستخدمة في علاج الإمساك الذي يصيب حوالي 34٪ من البالغين فوق سن الـ60، بشرط ألا تزيد الكمية المستهلكة قبل النوم عن ملعقة واحدة، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى الإصابة بالإسهال.

6- ضبط سكر الدم

يساهم تناول زيت الزيتون قبل النوم على ضبط مستويات السكر بالدم، التي عادة ما تنخفض لدى بعض مرضى السكري عند حلول المساء، لاحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 التي تساعد على تنظيم الجلوكوز وتقليل مقاومة الإنسولين بالجسم.

وتعمل مضادات الأكسدة المتوفرة بزيت الزيتون أيضًا على ضبط نسبة السكر بالدم، عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يعرضه للاضطراب.

وفي دراسة أجريت على 25 شخصًا، أظهر زيت الزيتون فعالية كبيرة في تنظيم نسبة السكر بالدم لديهم بنسبة 22%، عند تناول ملعقة منه قبل النوم.