شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة (FDA) الأمريكية تواصل تطوير اختبارات كورونا للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إجراءات أخيرة لدعم تطوير الاختبارات، لإجراء المزيد من الاختبارات لفحص الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض ي السوق.

ووفقا للتقرير الرسمي للإدارة، سمحت الوكالة بالعديد من الاختبارات للاستخدام بدون وصفة طبية (OTC) عند استخدامها للفحص التسلسلي.



تطوير اختبارات لمن لا تظهر عليهم أعراض

بالإضافة إلى الاختبارات المصرح بها للاستخدام بدون وصفة طبية، تم ترخيص اختبار فحص تسلسلي واحد للاستخدام في إعداد نقطة الرعاية (POC) بدون وصفة طبية، وتم السماح باختبار فحص إضافي لاستخدام POC بوصفة طبية.

ستمنح إضافة اختبارات البسيطة التي لا تستلزم وصفة" POC" للفحص في المدارس وأماكن العمل والمجتمعات وغيرها العديد من الخيارات لاختبارات الفحص التسلسلي الدقيقة والموثوقة، وتتبع هذه التراخيص الإجراءات التي اتخذتها إدارة الغذاء والدواء مؤخرًا لتعزيز تطوير اختبارات الفحص الأخرى.

في المجموع، أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بثلاثة اختبارات مع مطالبات الفحص التسلسلي (اختبار الأفراد الذين لا تظهر عليهم الأعراض عدة مرات على أساس روتيني).

هذه الاختبارات قد أذنت بها الوكالة سابقًا (بعضها بأسماء مختلفة) لاختبار الأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا، لكن الإجراءات هذا الأسبوع تسمح باختبار الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض عند استخدامها للاختبار التسلسلي.

تتبع هذه التراخيص الخطوات المتعددة للوكالة لتبسيط العملية لمطوري الاختبارات المهتمين بتفويض الفحص بالاختبار التسلسلي لزيادة وصول المستهلك إلى الاختبار، بالإضافة إلى المعلومات التي أصدرتها إدارة الغذاء والدواء لمساعدة المدارس وأماكن العمل والمجتمعات وغيرها في إنشاء برامج فحص .