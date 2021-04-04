شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC" يسمح للأشخاص الذين تناولوا جرعتين من لقاح كورونا بالاحتفال بعيد الفصح بدون أقنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز السيطرة على الأمراض(CDC) ، عن أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم التجمع دون ملابسة الأشخاص لبعضهم البعض للاحتفال بعيد الفصح، وذلك وفقًا لشبكة CNN الإخبارية.

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا يمكنهم التجمع بأمان لعيد الفصح سواء في الداخل أو بدون أقنعة، ومع ذلك، لا يزال يُنصح الأفراد الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل بتناول عشاء عيد الفصح وتناول البيض مع الأشخاص في منازلهم أو في الهواء الطلق فقط على بعد 6 أقدام لمنع انتشار كورونا.

تستند توصيات مركز السيطرة على الأمراض هذا الأسبوع إلى الارشادات التي وضعتها بالفعل للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل، ما يعني أنه قد مضى أسبوعين منذ أن تلقوا جرعتهم الثانية من لقاح فايزر Pfizer / BioNTech أو موديرناModerna ، أو مر أسبوعين منذ تلقيهم جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.

أوضحت إرشادات مركز السيطرة على الأمراض التي صدرت في مارس، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم الالتقاء في منازلهم بدون أقنعة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم التجمع مع أشخاص غير محصنين بدون أقنعة، ولكن يجب أن تقتصر الزيارات على أسرة واحدة غير محصنة في كل مرة.

يقول مسئول مركز السيطرة على الأمراض"CDC" إنه يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل زيارة العائلة والأصدقاء غير الملقحين، ولكن أسرة واحدة في كل مرة

لكن يجب أن تظل الاحتياطات في مكانها عند زيارة شخص غير مُلقح معرض لخطر متزايد للإصابة بمرض شديد أو الوفاة من كورونا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وأشار مركز السيطرة على الأمراض، إنه ما زالت تتعلم كيف تحمي اللقاحات من فيروس كورونا الجديد، وستستمر تحديث إرشاداتها مع معرفة مسؤولي الصحة بالمزيد، حتى ذلك الحين، لا تزال هناك بعض الاحتياطات التي يجب على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل اتخاذها في الأماكن العامة، بما في ذلك ارتداء الأقنعة، والحفاظ على مسافة اجتماعية وتجنب الزحام.