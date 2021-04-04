"ام.اس.دي. مصر" تقدم نصائح لمرضى السكر

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القاهرة - سامية سيد - رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم توضح عوامل الإصابة بمرض السكر

"شلتوت": السمنة وقلة الحركة وكثرة تناول السكريات وعدم ممارسة الرياضة في مقدمة أسباب المرض

يصاب المريض بالذعر والتوتر عندما يكتشف إصابته بمرض السكر، وذلك بسبب معلوماته غير الدقيقة عن المرض ومضاعفاته، في حين يؤكد الأطباء أن الإصابة بمرض السكر لا تستدعي كل هذا الانزعاج، فهناك نحو 9 ملايين مصرى مصاب بمرض السكر ونحو 436 مليون مصاب على مستوى العالم، ولكن يبقى التساؤل عما هي الأسباب والعوامل التي تجعل الشخص عرضة للإصابة بهذا المرض. وتقدم شركة "ام.اس.دي. مصر" نصائح لمرضى السكري بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم للتوعية بالمرض وكيفية ادارته.





توضح الدكتور إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة العامة والسكر بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، أن الإصابة بمرض قد تكون وراثية، أو مكتسبة بسبب أسلوب حياة غير صحي، أو بسبب الإصابة ببعض الأمراض الأخرى، لافتة إلى أن واحد من بين 11 شخصا من بين البالغين فوق سن العشرين مصابا بمرض السكر، ونصف المصابين لم يتم تشخيصهم بعد، وبالتالي فهم معرضون للاصابة بمضاعفات مرض السكر العديدة.

تضيف الدكتور "شلتوت" أن مرض السكر يصب به الشخص عندما يرتفع سكر الجلوكوز فى الدم عن مستواه الطبيعي، فعندما نتناول الغذاء وتتم عملية الهضم يتحول الطعام إلى جلوكوز والهرمون المسؤول عن التحكم فى نسبة الجلوكوز فى الدم هو هرمون الأنسولين، يفرز من خلايا تسمى خلايا "بيتا" فى البنكرياس، وتحدث الإصابة بمرض السكر عندما يقل إنتاج الانسولين من البنكرياس، أو بسبب وجود مقاومة لعمل الأنسولين داخل الجسم.

ومن أهم أسباب زيادة الاصابة بالسكر حسب رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، هي زيادة متوسط عمر الإنسان بسبب تحسن الرعاية الصحية والاجتماعية، بالاضافة الى زيادة الوزن والاصابة بالسمنة وقلة الحركة، إلى جانب كثرة تناول السكريات وعدم ممارسة الرياضة، وقد ساهم التطور التكنولوجي وما ترتب عليه قلة الجهد الجسمانى المبذول، ومن هنا يتضح أن هناك مسببات حدوث مرض السكر يمكن التحكم فيها مثل زيادة الوزن وقلة المجهود ونوعيات الأكل التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، وهناك مسببات لا يمكن التحكم بها مثل نوع الجنس ودور الوراثة، ويعتبر الأقارب لمريض السكر من الدرجة الأولى أكثر عرضة للاصابة وأيضًا المصابون بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون الثلاثية فى الدم وانخفاض الكوليسترول النافع.

وشددت الدكتور "شلتوت" على أن مضاعفات مرض السكر لا تحدث الا للمريض المهمل فى العلاج، لذلك فلابد من الحرص على إجراء التحاليل الدورية واستشارة الطبيب باستمرار للمحافظة على الصحة العامة وتجنب أي أعراض.