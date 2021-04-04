شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: تحديد الأولوية في تلقي لقاح كورونا يقلل انتشار العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، عن أن إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر في تلقي لقاحات كورونا المتاحة ينقذ الأرواح ويقلل من انتشار العدوى، ورغم أن هناك اتفاقًا عالميًا على أنه يجب إعطاء الأولوية لكبار السن فإن المناقشات جارية حاليًا حول إعطاء الأولوية لمجموعات أخرى من المعرضين لخطر كورونا، وفقاً لما نشره موقع "ميديكال نيوز".

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة PNAS أو دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يجب تحديد أولويات اللقاح للعاملين الأساسيين من الأطباء والتمريض مقابل كبار السن بناءاً على الظروف على سبيل المثال، عندما يكون هناك إمدادات جيدة من اللقاحات الفعالة ويكون تفشي المرض تحت السيطرة نسبيًا، فإن استهداف العاملين الأساسيين أولاً للمساعدة في تقليل الانتشار الكلي يمكن أن يكون مثاليًا ولكن إذا كان إمداد اللقاح محدودًا وتزايدت الحالات والوفيات، فقد يكون استهداف كبار السن والأكثر ضعفًا بشكل مباشر هو الاستراتيجية الأفضل.

افترضت الدراسات السابقة، أن استراتيجية تحديد الأولويات المحددة تظل ثابتة بمرور الوقت تسمح هذه الدراسة بشكل فريد بترتيب الأولويات مع تغير الظروف، مثل عندما يتم تطعيم المزيد من الأشخاص في مجموعات معينة.

وقال كبير المؤلفين للدراسة مايكل سبرينجبورن، أستاذ في قسم الدراسات البيئية جامعة كاليفورنيا وخبير اقتصادي يركز على البيئة: "تحديد الأولويات له فوائد لأن الناس يختلفون في طريقتين رئيسيتين على الأقل - خطر الإصابة بالعدوى واحتمال حدوث عواقب وخيمة من العدوى والمخاطر، بما في ذلك الأمراض المعدية.

وأضاف قائلاً "نحن نعلم أن العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا من الأطباء والتمريض لديهم قدرة أقل على التباعد الاجتماعي وبالتالي ارتفاع المخاطر، في حين أن كبار السن يتأثرون بشكل خطير بالعدوى ويؤدي تفسير ذلك إلى زيادة فوائد التطعيم بشكل كبير."



لقاحات كورونا

بالنسبة للدراسة ، وضع الباحثون نمذجة لمعدلات انتقال كورونا والتخصيص الأمثل لإمدادات اللقاح المحدودة في البداية في الولايات المتحدة في ظل مجموعة متنوعة من السيناريوهات.

ووجدوا أن الوفيات وسنوات العمر المفقودة والإصابات كانت أقل بنسبة تتراوح بين 17 و 44 % عندما استهدفت اللقاحات الفئات الضعيفة من السكان - لا سيما كبار السن والعاملين الأساسيين - بدلاً من اتباع نهج بديل بحيث يتم تطعيم الجميع بشكل متساوٍ.

والدراسة هي الأولى التي تشمل العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية كفئة خاصة بهم عند القيام بذلك، حدد الباحثون أن مثل هؤلاء العمال يجب أن يكون لهم أولوية التطعيم مع كبار السن أو بعدهم بوقت قصير.

السياسات التي تستهدف على أساس كل من العمر وحالة العامل الأساسية تفوقت إلى حد كبير على تلك التي تراعي السن فقط.

قال سبرينج: "هناك قيمة كبيرة لترتيب الأولويات ، على الأقل في الأشهر القليلة الأولى من طرح اللقاح"، مضيفاً: "بمجرد تلقيح نسبة كبيرة من الأشخاص الأكثر ضعفًا أو الأكثر عرضة للإصابة، يصبح من يحصل عليها أقل أهمية".