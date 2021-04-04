شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانية تنجب طفلاً بأجسام مضادة لكورونا بعد تلقى اللقاح فى أشهرها الأخيرة من الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، عن أول طفل يولد بأجسام مضادة لـ فيروس كورونا في البلاد، وقالت التقارير إن والدة الطفلة، المولودة الأسبوع الماضي في جزيرة إيبيزا الإسبانية ، تلقت لقاح كورونا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من حملها.وفقا لتقرير موقع thehealthsite.

اقترحت بعض الدراسات أن الحمل يمكن أن يعرض النساء لخطر أكبر للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة بسبب فيروس كورونا، ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يبدو أن النساء الحوامل المصابات بـ كورونا كانوا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات في الجهاز التنفسي تتطلب عناية مركزة ويتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، مقارنة بالنساء غير الحوامل.

وشددت الدراسات " أنه إذا كنتِ حاملًا وتعانين من حالات طبية ، مثل مرض السكري ، فحينئذٍ تكون لديك فرص أكبر للإصابة بمرض شديد بسبب المرض الفيروسي، لهذا السبب ، يوصي الخبراء بتلقيح النساء الحوامل ضد فيروس كورونا بعد التشاور مع مقدم الرعاية الصحية .



امراة اسبانية تلد طفل بأجسام مضادة

قام الأطباء بتحليل عينة من الحبل السري للطفل ووجدوا أنه طور أجسامًا مضادة لـ COVID-19، ووفقًا لمانويل غراندال مارتن ، نائب مدير إدارة مستشفى مدريد ، فإن الحماية التي يتمتع بها الطفل تساوي حماية الشخص الذي تم تطعيمه، ولكن إلى متى ستستمر الحماية من الفيروس غير معروف بعد، وتشير هذه الحالة إلى أن تطعيم المرأة الحامل قد يساعد في تحصين كل من الأمهات وأطفالهن.

هل من الآمن الحصول على لقاح COVID-19 أثناء الحمل؟

في حين أن هناك القليل من البيانات حول ما إذا كانت لقاحات كورونا آمنة أثناء الحمل، قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن فوائد التطعيم ستفوق المخاطر، ففي معظم التجارب السريرية الأولية للقاحات ، لم يتم تضمين النساء الحوامل أو المرضعات.

لكن دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد أظهرت أن لقاحات كورونا ليست آمنة وفعالة فقط للنساء الحوامل والمرضعات ، ولكن التطعيم قد يوفر بعض الحماية لأطفالهن أيضًا.

تلقى المشاركون الـ 131 الذين شملتهم الدراسة إما لقاح فايزر أو موديرنا، ومن بينهن ، كانت 84 حاملًا، و 31 مرضعة، و 16 امرأة غير حامل تتراوح أعمارهن بين 18 و 45 عامًا، تم تحليل عينات دمهم خلال الجرعة الأولى والثانية من التطعيم ، ومرة ​​أخرى بعد ستة أسابيع.

وجد الباحثون أن النساء اللائي أصبن بـ فيروس كورونا أثناء الحمل طورن مستويات أعلى من الأجسام المضادة استجابة للقاح، يشير هذا إلى أنه حتى إذا كانت النساء الحوامل مصابات بعدوى كورونا، فإن الحصول على اللقاح سيؤدي إلى استجابة أقوى للأجسام المضادة .

ووفقا للأطباء عانت كل من النساء الحوامل وغير الحوامل من آثار جانبية مماثلة من التطعيمات وكانت خفيفة ، مثل وجع في موقع الحقن بعد الجرعة الأولى ، وآلام في العضلات ، وصداع ، وحمى ، وقشعريرة بعد الجرعة الثانية، بالإضافة إلى ذلك ، وجدوا أجسامًا مضادة في دم الحبل السري وحليب الثدي. يشير هذا إلى أنه مثل لقاح الأنفلونزا ، فإن لقاح كورونا عند إعطائه أثناء الحمل ، قد ينتج أجسامًا مضادة تعبر المشيمة وتوفر الحماية للطفل أيضًا. ومع ذلك ، لم يتضح بعد الباحثون ما إذا كان سيحمي الطفل من المرض أو إلى متى ستستمر هذه الحماية.