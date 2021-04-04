شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح أهمية «الرضاعة الطبيعية» على صحة الرضيع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة”، أهمية الرضاعة الطبيعية على صحة الطفل الرضيع. وقالت الصحة: “إن حليب الأم يحتوي على بروتينات مهمة تساعد في تسهيل عملية الهضم وتسريعه بالنسبة للطفل الرضيع”.

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