احذري.. المشروبات السكرية تضعف ذاكرة طفلك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف علماء أمريكيون أن المشروبات السكرية تضعف الذاكرة والقدرة على التعلم عند الأطفال.

وأجرى الباحثون من جامعات جورجيا وجنوب أفريقيا سلسلة من التجارب على الفئران، ووجدوا أن القوارض التي تناولت الماء مع السكر في سن مبكرة كانت أكثر عرضة لمشاكل الذاكرة.



كما وجدوا أنه بسبب وفرة المشروبات السكرية تغيرت تركيبة البكتيريا المعوية لدى الحيوانات، وأثرت بدورها سلباً على عمل أدمغتها، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن بوابة "ساينس ديلي".

وفي وقت سابق، أجرى علماء من جامعة "آرهوس" الدنماركية تجربة على الخنازير ووجدوا أن السكر يؤثر على نظام المكافأة في الدماغ، مثل الأدوية، عن طريق إطلاق الناقلات العصبية-الدوبامين والمواد الأفيونية.

وأشاروا إلى أنه يمكن تنشيط نظام المكافأة، المرتبط بمشاعر المتعة والسعادة والرفاهية، بطرق أخرى، مثل التواصل أو التعلم.