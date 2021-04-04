شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالإسكندرية.. إجراء جراحة لاستكشاف القنوات المرارية وتوصيلها بالإثنى عشر بالمنظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق طبى متخصص في مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحى في الإسكندرية، اليوم الأحد، عملية جراحية متخصصة لأول مرة في مستشفيات التأمين الصحي بالاسكندرية، عبارة عن إجراء جراحة لإستكشاف القنوات المرارية مع إعادة توصيل القناة المرارية بالاثني عشر بالمنظار الجراحي Laparoscopic CBD exploration and Choledocho-dudenostomy ) مع استخدام تقنية التصوير Intraoperative cholangiogram لمريض يعاني من صفراء انسدادية بسبب الحصوات Calcular obstructive jaundice.

وقال الدكتور هانى غزال، مدير المستشفى، إن الجراحة جرى تنفيذها بواسطة قسم الجراحة العامة والأورام، وقام بها فريق برئاسة الدكتور مسعد حميدة استشارى جراحة الأورام والمناظير المتقدمة، ومكون من الأطباء الاستشاريين والأطباء المقيمين في المستشفى، وهم الدكتور هشام وجدي رئيس قسم الجراحة العامة والأورام، والدكتور معتز جعدار استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام، والدكتور هشام متولي استشاري الجراحة العامة وجراحة الاورام، والدكتور محمد عبدالعزيز طبيب مقيم الجراحة العامة وجراحة الأورام.

كما شارك في الجراحة أطباء التخدير، الدكتورة نيرمين وهبي استشاري ورئيس قسم التخدير بالمستشفى، وطاقم التمريض .