شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحليل DHEA-S الذى يكشف نسبة هرمون الأندروجين فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل DHEA-S من التحاليل الهامة التي تقيس نسبة هرمون الأندروجين الذكورى الذي يتم إنتاجه في الغدد الكظرية ثم يحوله الجسم إلى هرمون التستوستيرون، ويؤثر التستوستيرون على السمات الجنسية والتطور وفي الرجال يتم تصنيعه بكميات كبيرة وفي كل من الرجال والنساء، يتم إنتاج هرمون التستوستيرون بكميات صغيرة بواسطة الغدد الكظرية في النساء ، يصنع المبيضان كميات صغيرة، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل DHEA-S وأهميته.

متى يجب إجراء تحليل DHEA-S أو هرمون الأندروجين

يتم إجراء هذا الاختبار عادةً جنبًا إلى جنب مع اختبارات مستويات الهرمونات الأخرى يمكن اختبار DHEA-S من أجل:

-البحث عن سبب ظهور شعر الوجه، أو الصوت العميق أو العلامات الأخرى لكثرة الهرمون الذكري لدى الفتاة أو المرأة.

قد يكون أحد الاختبارات التي يتم إجراؤها لتشخيص متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

للمساعدة في العثور على أمراض أخرى ، مثل:

-تضخم الغدة الكظرية الخلقي هذه حالة تجعل الغدد الكظرية تفرز الكثير من هرمون الذكورة.

-العقم.

-تأخر البلوغ.

- متلازمة كوشينج.

-ورم في الغدة الكظرية.

كيف تستعد لاختبار DHEA-S

إذا أخبرك طبيبك بالصيام قبل الاختبار، فلا تأكل أو تشرب أي شيء باستثناء الماء لمدة 9 إلى 12 ساعة قبل سحب دمك في معظم الحالات، يُسمح لك بتناول أدويتك بالماء صباح يوم الاختبار.

عادة ما يتم إجراء الاختبار في الصباح، لأن هذا هو الوقت الذي تكون فيه كمية DHEA-S في أعلى مستوياتها.

قد يُطلب من النساء إجراء الاختبار في وقت معين من الدورة الشهرية.

وكذلك عادة ما تكون مستويات DHEA-S مرتفعة عند الأطفال حديثي الولادة ثم تقل في الطفولة ثم ترتفع مرة أخرى في سن البلوغ.