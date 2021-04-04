شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تلقى طفل أمريكى عمره 8 سنوات لقاح كورونا عن طريق الخطأ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير موقع جريدة نيويورك بوست " nypost"، أن طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات تلقى عن طريق الخطأ جرعة لقاح كورونا في تكساس، وذلك بسبب "خطأ بشري"، وأكد التقرير أن الطفل حصل على اللقاح مؤخرًا فى مقاطعة دالاس في في ولاية تكساس الأمريكية، بعد أن سجله والده عبر الإنترنت من خلال موقع ويب للمقاطعة وحصل على موعد، حسبما ذكرت قناة NBC 5 Dallas-Fort Worth.

ومن المعروف أن لقاحات كورونا الثلاثة المتوفرة حاليًا في الولايات المتحدة مصرح بها للاستخدام فقط للأشخاص من سن 18 عامًا أو أكبر أو 16 عامًا أو أكثر، اعتمادًا على الشركة المصنعة.



طفل 8 سنوات يتلقى جرعة لقاح كورونا بالخطا

وأكد طبيب الأطفال مارسيال أوكويندو أن والد الطفل - الذى لم يتم تحديد هويته - كان يعتقد أنه لا بأس من إعطاء ابنه اللقاح لأنه كان قادرًا على التسجيل وحصل على رمز الاستجابة السريعة.

وقال الطبيب: " ليس لدينا البيانات، لا سيما للأطفال دون سن 12 عامًا لنقول إن كانت تعمل وهل هي آمنة أم لا، وكم يجب أن نستخدمها، وتقوم الشركات المصنعة للقاحات الآن بإجراء التجارب السريرية في بيئة خاضعة للرقابة، لمراقبة كل زاوية ممكنة حتى نتمكن من تحديد ما إذا كانت آمنة وفعالة للاستخدام في الأطفال في هذه الفئة العمرية."



طفل يتلقى لقاح كورونا عن طريق الخطأ

وقال كلاي جينكينز، القاضي في مقاطعة دالاس، إن "خطأ بشريا" سمح للصبي بالتطعيم ضد فيروس كورونا، فقد تم وضعه في قائمة غير مؤهلة، وكان هناك خطأ بشري، وتم نقل تلك القائمة لإدراج الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في القائمة المؤهلة.

وقال قاض من مقاطعة دالاس: "لقد جعلنا قسم تكنولوجيا المعلومات لدينا يعمل مع شركة تابعة لجهة خارجية لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى، ومعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون مؤمنا بالكامل."

وأضاف: "حصلنا على مزيد من التدريب لأطبائنا ، لذا فهم يعرفون ما إذا كانوا يرون شخصًا لا يبدو أنه كبير بما يكفي للحصول على هذا اللقاح ، فهم يفهمون أننا لا نعطي اللقاح لأي شخص دون سن 16 ، أو أي شخص أقل من 18 عامًا".