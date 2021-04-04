علاجات منزلية مميزة لآلام ضرس العقل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 20 ثانية

تقع أضراس العقل في مؤخرة الفم، وتبدأ في الظهور بخلاف باقي الأضراس بين سن 17 إلى 25 عاما عند أغلب الأشخاص.

في حين لا يعاني البعض أي آلام أو اضطرابات عند بدء ظهور تلك الأضراس، إلا أن البعض الآخر يعاني من الإحساس بألم لاذع وشديد يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وفقا لما نشره موقع “تايمز أوف إينديا”.

يسبب ظهور ضرس العقل عند بعض الأشخاص حدوث التهاب واحمرار وتورم في اللثة، قد يكون مؤلما للغاية، وقد يحدث نزيف في المنطقة، ويمكن أن يسبب نوبات صداع.

ويترافق حدوث الالتهاب والتورم والألم مع الشعور بعدم الراحة والأرق، إلا أن هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في تخفيف الآلام والأعراض، وتشمل ما يلي:

الشطف بالماء المالح:

يمكن شطف اللثة ببعض الماء المالح في كل مرة يشعر فيها الشخص بالألم نتيجة ظهور ضرس العقل، لأن ذلك لا يسهم بقتل البكتيريا الضارة فحسب، بل يهدئ الألم أيضا.

مسحوق الزنجبيل والثوم:

يمكن السيطرة على الالتهاب والألم في الفم باستخدام الثوم المطحون والزنجبيل لخصائصهما المضادة للالتهابات والمساعدة على محاربة مسببات الألم.

القرنفل:

يتميز القرنفل بقدرته على علاج آلام الأسنان بشكل عام، فهو علاج طبيعي يحارب البكتيريا ويساعد في تقليل الألم.

النعناع:

يساعد النعناع على علاج وتقليل الالتهاب في الفم بشكل طبيعي ويمكن أن يحارب الألم، وذلك لأنه يحتوي على زيت عطري يخفف آلام الأسنان بأبسط طريقة ممكنة.

الكركم:

الكركم هو أحد أنواع التوابل التقليدية الشهيرة المعروف بخصائصه المسكنة والمضادة للالتهابات التي تجعل منه علاجا فعالا لتقليل آلام الأسنان.

القمح:

يحتوي القمح على نسبة عالية من الكلوروفيل الذي يساعد على تقليل الالتهاب والألم في وقت واحد، بالإضافة إلى أنه يمنع تفاقم البكتيريا وانتشار العدوى في الفم.

الصبار:

يمكنك وضع الصبار على المنطقة التي ينمو فيها ضرس العقل، لأن ذلك لن يمنحه تأثيرا مهدئا فحسب، بل يقلل أيضا من الالتهاب والألم في المنطقة.