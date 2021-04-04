شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: الطيور النافقة وراء ظهور عدوى السالمونيلا فى 8 ولايات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى أمريكا CDC، عن أن عدوى السالمونيلا التي ظهرت فى 8 ولايات أمريكية حتى الوقت الراهن، يمكن أن تكون مرتبطة بالطيور المغردة البرية النافقة، طبقا لما ورد في شبكة CNN.



ظهور عدوى السالمونيلا فى أمريكا

وأكد مسؤولون، أن عدوى السالمونيلا قد أصابت نحو 19 شخصًا، وكان السبب وراء تفشى العدوى الطيور المصابة أو النافقة، حيث ظهرت الإصابات في 8 ولايات بما في ذلك كاليفورنيا وتينيسي ونيو هامبشاير، حيث اضطر 8 أشخاص إلى دخول المستشفى، في حين لم تسجل أمريكا اية حالات وفيات حتى الآن بهذا المرض.

وأكدت مراكز السيطرة، أن الاختبارات المعملية أظهرت أن الاتصال بالطيور المغردة البرية ومغذيات الطيور يمكن أن يؤدي إلى العدوى، حيث أفادت إدارة الأسماك والحياة البرية بولاية كاليفورنيا بأنها تلقت شكاوى عديدة تتعلق بالعثور على عصافير مريضة أو نافقة في أو حول مغذيات الطيور، خاصة في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وأكد التقرير أن هذه الطيور التي تتميز بخطوط صفراء على ريش ذيلها، لديها القدرة على نشر داء السلمونيلا بسرعة، مما يتسبب في موت أعداد كبيرة من الأنواع في غضون 24 ساعة .

وأوضح الباحثون بمراكز السيطرة أن الطيور تصاب بالسالمونيلا عندما تأكل بذور الطيور الملوثة ببراز الطيور الأخرى، الذى يتواجد غالبا على الأرض حيث تحمل الطيور البكتيريا مثل السالمونيلا، ويمكن أن تنتشر الجراثيم من الطيور إلى الحيوانات الأليفة وإلى البشر.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أعراض عدوى السالمونيلا في البشر، تشمل الإسهال والحمى وتشنجات المعدة والتي يمكن أن يستمر من أربعة إلى سبعة أيام ويمكن لمعظم الناس التعافي دون علاج، إلا أن بعض الحالات الشديدة تدخل المستشفى.

وأوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يغسل الناس أيديهم فور لمسهم لإطعام الطيور أو حمام الطيور أو التعامل مع طائر ، حتى لو كانوا يرتدون القفازات.