53 وفاة و1206 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 1206 حالات إصابة بفيروس كورونا، و53 وفاة، وشفاء 950 شخصا، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 671 إصابة و490 حالة شفاء، و28 حالة وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 162 ألفا و294 شخصا، بينهم 10 آلاف و319 حالة نشطة، ووفاة 2737 شخصا.





وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.



وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.