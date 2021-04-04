شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحددون عقاقير يمكن استخدامها فى علاج أعراض فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ إعلان فيروس كورونا جائحة عالمي، حاول الخبراء باستمرار إعادة استخدام الأدوية للتخفيف من مخاطر المضاعفات الشديدة التي يسببها فيروس كورونا، ووجد العلماء العديد من الخيوط الواعدة والعديد من الأدوية الموجودة التى يمكن استخدامها لعلاج الأعراض وتقليل المضاعفات الشديدة للعدوى، وفي تطور جديد وفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، حدد الخبراء 9 علاجات جديدة محتملة لأعراض كورونا، تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج أمراض أخرى.



تحديد 9 علاجات لكورونا

وفى الدراسة المنشورة بمجلة Cell Reports، قام العلماء بفحص حوالي 3059 عقارًا وجزيئا شبيهًا بالعقاقير تستخدم لمنع تكاثر فيروس كورونا.

وتضمنت الفحوصات أيضًا 1000 دواء معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وأكثر من 2000 جزيء شبيه بالعقاقير أظهرت نشاطًا ضد أهداف بيولوجية محددة، وكان هناك 3 من أصل 9 عقاقير تم العثور عليها تمنع تكرار فيروس كورونا في خلايا الجهاز التنفسي.

وقالت الباحثة سارة شيري من جامعة بنسلفانيا: "تشير اكتشافاتنا هنا إلى طرق جديدة للتدخلات العلاجية ضد أعراض فيروس كورونا، وتؤكد أيضًا على أهمية اختبار الأدوية المرشحة في خلايا الجهاز التنفسي".

واختبر الباحثون كل هذه الأدوية لمعرفة ما إذا كانت قادرة على الحد من تكاثر فيروس كورونا في الخلايا المصابة، دون التسبب في الكثير من السمية، وبعد التحليل، وتحققوا من صحة العديد من المركبات التي تعمل في خلايا الكلى للقرد و 23 مركبا تعمل في خلايا الكبد البشرية، ووجدوا أن أدوية هيدروكسي كلوروكوين وريمديسفير كانت فعالة في نوعي الخلايا.

9 أدوية

وجد الباحثون فقط أن 9 من مضادات الفيروسات قد تكون فعالة لعلاج أعراض فيروس كورونا، ومن بين مضادات الفيروسات التسعة التي يمكن أن تساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي، السالينوميسين، وهو مضاد حيوي بيطري يتم فحصه أيضًا كعقار مضاد للسرطان، ومثبط إنزيم كيناز داكوميتينيب والعقارات المضادة للهيستامين إيباستين، وعقارات السيكلوسبورين.