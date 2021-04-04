أطعمة تزيد من خصوبة المرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 01:46 مساءً - وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ستعاني حوالي واحدة من كل 10 نساء من العقم. يعد الحفاظ على نظام غذائي صحي أمراً مهماً في كل مرحلة من حياة المرأة، ولكنه مهم بشكل خاص عند محاولة الحمل بطفل. فيما يلي 10 أطعمة تزيد من الخصوبة عند النساء بشكل طبيعي. يرجى تذكر أن العقم يمكن أن يكون أحد أعراض المشاكل الصحية الخطيرة، مثل التهاب بطانة الرحم، متلازمة تكيس المبايض، وعدم التوازن الهرموني. حتى يتم معالجة هذه القضايا الأساسية، قد يستمر العقم.

الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center تنصح السيدات المقبلات على الحمل بهذه الأطعمة.

لما النائلي

1. الأعشاب البحرية

أعشاب بحرية

الأعشاب البحرية مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد على إثراء الكبد والكلى والمثانة والغدة الكظرية، وهي أعضاء حيوية لصحة الخصوبة.

2. سمك السلمون

سمك سلمون

سمك السلمون مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي ثبت أنها تنظم تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

3. التين

التين

يُعتقد أن التين يزيد الخصوبة منذ زمن الإغريق، والآن لدينا أدلة علمية. يحتوي التين على الكثير من الحديد، وهو أمر مهم لصحة البيض والإباضة.

4. المحار

المحار

من المعروف أن المحار يزيد الرغبة الجنسية، ولكن يمكن أن يكون المحار أيضاً مصدراً كبيراً للخصوبة لأنه مليء بالزنك، مما يزيد من إنتاج بيض جيد الجودة.

5. التوت

التوت

أي نوع من أنواع التوت مفيد في حماية البيض من التلف والشيخوخة؛ لأنها مليئة بمضادات الأكسدة. تم ربط الفراولة بزيادة الرغبة الجنسية لدى المرأة بشكل طبيعي.

6. الفول والفاصولياء

الفول والفاصولياء

الفول والفاصوليا هي بروتين خال من الدهون ومليئة بالحديد مما يساعد على زيادة الخصوبة والرغبة الجنسية. يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الحديد إلى الإباضة، أي عندما لا تنتج الإباضة بويضة صحية.

7. الخضر الورقية

الخضراوات الورقية

الخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ والروميني والجرجير والبروكلي غنية بحمض الفوليك، وهو فيتامين ب الذي ثبت أنه يحسن الإباضة. كما تزيد الخضراوات الورقية بشكل طبيعي من الرغبة الجنسية لدى المرأة.

8. جذر الماكا

جذر الماكا

يزيد جذر الماكا من الخصوبة عند الرجال والنساء عن طريق زيادة الطاقة وتقوية جهاز المناعة وتوفير المعادن والعناصر الغذائية الحيوية. جذر Maca مليء بالحديد واليود.

9. اليامز "البطاطا الحلوة الحمراء"

اليامز

تظهر الأبحاث أن اليام يحتوي على مادة تحفيز الإباضة يمكن أن تساعد في زيادة الخصوبة.

10. الخضار والفواكه

الخضراوات والفاكهة

يعد تناول ما يصل إلى ثلاث حصص يومياً من الفواكه والخضروات الطازجة أمراً مهماً لأي نظام غذائي، ولكنه مهم بشكل خاص عند التخطيط للحمل.