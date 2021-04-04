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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 01:46 مساءً - العديد من الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والمستخلصة من زيت السمك لا تعد أطعمة ملائمة للأطفال تماما، لهذا يحتاج الأمر إلى إعطاء الطفل مكملا بزيت السمك للتأكد من حصوله على ما يكفي من هذه الأحماض الدهنية أوميغا 3..والتي اجمع أطباء التغذية على أهميتها للطفل منذ بداية مولده وحتى وصوله إلى سن المراهقة..للتعرف على أهمية زيت السمك والجرعات المناسبة والمتوافقة مع سن الطقل طريقة تقديمها كان لقاؤناواستاذة التغذية نهى ياسين
ما هي فوائد زيت السمك..للأطفال؟
- يعمل على التحسين من أعراض فرط اضطراب الحركة والانتباه والتي تؤثر على تركيز الطفل، إذ يكون نشطًا أكثر من الأطفال الآخرين.
- تناول الأطفال لـ 1,300 ملغ من زيت السمك يوميًا يساعد في تحسين الانتباه لدى الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بالإضافة إلى دورها المماثل لغير المصابين به.
- من المفيد تناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6-12 سنة والمصابين بالاكتئاب لزيت السمك
- من فوائد زيت السمك أنه يعمل على التخفيف من الإصابة بالالتهاب الشعب الهوائية، وبالتالي فإنه يخفف من الربو لدى الأطفال المصابين به
- والنتيجة ان أولئك الذين تناولوا زيت السمك لمدة 10 أشهر كانت لديهم أعراض أقل من أولئك الذين لم يتناولوه.
- كما يدعم معدل الذكاء الطبيعي للطفل، ويحافظ على القوة العقلية والقدرة على التعلم وتحسين الذاكرة
تقليل اضطربات النوم عند الأطفال
- وانخفاض الاضطربات الليلية بالاضافة إلى 58 دقيقة إضافية من النوم فيى الليلة الواحدة في المتوسط
- وبعد ان ثبتت فاعلية أوميغا 3 لمعالجة الاكتئاب عند البالغين..نجد أن غالبية الأطفال الذين تناولوا مكملات أوميغا 3 عانوا من أعراض اقل بنسبة 50 بالمائة
- كما يعتقد أن الأحماض الدهنية بأوميغا 3 تعمل على تحسين تدفق الدم إلى المخ، والتي يعتقد أنه يقل عند المصابين بالاكتئاب
- وأظهرت دراسات كثيرة أن تناول زيت السمك يحدث تحسن كبير في القراءة والإملاء والسلوك للأطفال الذين تناولوه
- وبالنسبة للرضع وحتى سن 6 أشهر كانت أوميغل 3 قادرة على تعديل علامات المناعة، ومن المحتمل أن تكون وقائية ضد الحساسية
- كما تعمل أوميغا3 على تقليل نسبة الجلو كوز- السكر في الدم- والأنسولين، وكذلك انخفاض تركيزات الدهون الثلاثية في الجسم
الكميات المناسبة من أوميغا3 ..تبعا للوزن والعمر
- لكل رطل من وزن جسم الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين6-24 شهرا يوصى لهم ب5 ملغ يوميا
- ومن الولادة حتى عمر السنة قد يحتاج الطفل ما يصل إلى 500 ملغ يوميا مجتمعين
- ومن 1-3 سنوات..700 ملغ يوميا
- من 4 إلى 8 سنوات..900 ملغ يوميا
- ومن 9 ألى 13 سنة..1200 ملغ يومياويحتاج المراهقون الأكبر سنا إلى 1500 ملغ يوميا
- تناول السلمون البري مرتين أو ثلاثمرات في الأسبوع قد يلبي هذه الاحتياجات
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أفضل مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية
الأسماك الدهنية وبعض البذور والمكسرات والزيوت النباتية مثل:
سمك السالمون، التونة، الأنشوجة، والسردين
البذور والمكسرات..مثل عين الجمل، بذور اليقطين، الزيوت النباتية، زيت الكولا، زيت الكتان الغير مطبوخ
زيت السمك..والفيتامينات
- زيت السمك يحتوي على نسبة قليلة من فيتامينات هـ، أ، ب1، ب2، ب3، د
- يحتوي زيت السمك على نسبة كبيرة من المعادن الغذائية مثل كل من الكالسيوم والحديد
- زيت السمك يحتوي على نسبة كبيرة من القيمة الغذائية المفيدة للحفاظ على صحة الجسم
- وتحتوي على نسبة هائلة من الفيتامينات، والمعادن الغذائية، والبروتينات، والأحماض الدهنية
- وكلها لها فاعليتها في علاج الزهايمر، وحب الشباب، و تمنح البشرة النضارة والشباب والحيوية
- يمكنك اللجوء لبعض الحيل المجدية لإدخال زيت السمك في طعام طفلك دون أن يحس بذلك عن طريق
- إضافة الكمية الموصى بها من زيت السمك إلى قنينة حليب الطفل أو الزبادي الذي يفضله
- يمكنك مزج زيت السمك مع عصير التفاح أو أي عصير آخر يحبه طفلك
- أثناء طهي الطعام يفضل استعمال زيت السمك بدلا من الزيت النباتي أو زيت الزيتون
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