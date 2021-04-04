كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 01:46 مساءً - العديد من الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والمستخلصة من زيت السمك لا تعد أطعمة ملائمة للأطفال تماما، لهذا يحتاج الأمر إلى إعطاء الطفل مكملا بزيت السمك للتأكد من حصوله على ما يكفي من هذه الأحماض الدهنية أوميغا 3..والتي اجمع أطباء التغذية على أهميتها للطفل منذ بداية مولده وحتى وصوله إلى سن المراهقة..للتعرف على أهمية زيت السمك والجرعات المناسبة والمتوافقة مع سن الطقل طريقة تقديمها كان لقاؤناواستاذة التغذية نهى ياسين

ما هي فوائد زيت السمك..للأطفال؟

تناول زيت السمك يساعد على تحسين الانتباه

يعمل على التحسين من أعراض فرط اضطراب الحركة والانتباه والتي تؤثر على تركيز الطفل، إذ يكون نشطًا أكثر من الأطفال الآخرين.

تناول الأطفال لـ 1,300 ملغ من زيت السمك يوميًا يساعد في تحسين الانتباه لدى الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بالإضافة إلى دورها المماثل لغير المصابين به.

من المفيد تناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6-12 سنة والمصابين بالاكتئاب لزيت السمك

من فوائد زيت السمك أنه يعمل على التخفيف من الإصابة بالالتهاب الشعب الهوائية، وبالتالي فإنه يخفف من الربو لدى الأطفال المصابين به

والنتيجة ان أولئك الذين تناولوا زيت السمك لمدة 10 أشهر كانت لديهم أعراض أقل من أولئك الذين لم يتناولوه.

كما يدعم معدل الذكاء الطبيعي للطفل، ويحافظ على القوة العقلية والقدرة على التعلم وتحسين الذاكرة

تقليل اضطربات النوم عند الأطفال

تناول زيت السمك يقلل من اضطرابات النوم الليلية عند الطفل

وانخفاض الاضطربات الليلية بالاضافة إلى 58 دقيقة إضافية من النوم فيى الليلة الواحدة في المتوسط

وبعد ان ثبتت فاعلية أوميغا 3 لمعالجة الاكتئاب عند البالغين..نجد أن غالبية الأطفال الذين تناولوا مكملات أوميغا 3 عانوا من أعراض اقل بنسبة 50 بالمائة

كما يعتقد أن الأحماض الدهنية بأوميغا 3 تعمل على تحسين تدفق الدم إلى المخ، والتي يعتقد أنه يقل عند المصابين بالاكتئاب

وأظهرت دراسات كثيرة أن تناول زيت السمك يحدث تحسن كبير في القراءة والإملاء والسلوك للأطفال الذين تناولوه

وبالنسبة للرضع وحتى سن 6 أشهر كانت أوميغل 3 قادرة على تعديل علامات المناعة، ومن المحتمل أن تكون وقائية ضد الحساسية

كما تعمل أوميغا3 على تقليل نسبة الجلو كوز- السكر في الدم- والأنسولين، وكذلك انخفاض تركيزات الدهون الثلاثية في الجسم

الكميات المناسبة من أوميغا3 ..تبعا للوزن والعمر

الطفل من 1-3 سنوات يتناول700 ملغ يوميا من زيت السمك

لكل رطل من وزن جسم الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين6-24 شهرا يوصى لهم ب5 ملغ يوميا

ومن الولادة حتى عمر السنة قد يحتاج الطفل ما يصل إلى 500 ملغ يوميا مجتمعين

ومن 1-3 سنوات..700 ملغ يوميا

من 4 إلى 8 سنوات..900 ملغ يوميا

ومن 9 ألى 13 سنة..1200 ملغ يومياويحتاج المراهقون الأكبر سنا إلى 1500 ملغ يوميا

تناول السلمون البري مرتين أو ثلاثمرات في الأسبوع قد يلبي هذه الاحتياجات

أفضل مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية

أوميغا3..تتواجد في المكسرات والأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية وبعض البذور والمكسرات والزيوت النباتية مثل:

سمك السالمون، التونة، الأنشوجة، والسردين

البذور والمكسرات..مثل عين الجمل، بذور اليقطين، الزيوت النباتية، زيت الكولا، زيت الكتان الغير مطبوخ

زيت السمك..والفيتامينات

حبوب زيت السمك تحتوي على نسبة كبيرة من المعادن