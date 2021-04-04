شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي لكورنا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

ترك وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أثره على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.



وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد إلى 131 مليونا و367 ألفا و676 إصابة، حتى الأحد.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى مليونين و859 ألفا و304 حالات وفاة، وتتصدر قائمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أكثر الدول المتضررة من الفيروس.

وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغ حتى الآن 105 ملايين و740 ألفا و27 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و885386 حالة بعد تسجيل 12196 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 76963 بعد تسجيل 68 وفاة جديدة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل البر الرئيسي 21 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في الثالث من أبريل/ نيسان نزولا من 26 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 10 من الحالات الجديدة إصابات محلية، وأن باقي الحالات الأخرى وافدة من الخارج.

وأكدت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى 18 بعد أن كانت 24 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90273، بينما مازال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تسجيل 1838 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و157 وفاة ليصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس مليونين و249195 والوفيات 204011.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير .

وأشارت بيانات منفصلة نشرتها الوزارة في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أعلى بنسبة 60 % على الأقل من الرقم المعلن.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 1987 وفاة بفيروس كورونا في ظل مواجهة البلاد أسوأ فترات الوباء منذ ظهوره وتسجيلها أعلى معدل وفيات يومي بالفيروس على مستوى العالم.

وسجلت البرازيل حتى الآن 330193 وفاة، كما سجلت 43515 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12 مليونا و953597 إصابة.