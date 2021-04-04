بالصور.. ليبيا تستقبل أولى شحنات لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الليبية، الأحد، وصول أول شحنة من لقاح كورونا، بعد أسابيع من تعهدات حكومية بسرعة توفير التطعيمات.

وقالت وزارة الصحة الليبية، في بيان، إن الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، الروسي "سبوتنيك في" والتي تقدر بـ101 ألف و250 جرعة، مشيرة إلى أنه سيتم تخزينها في المخازن التابعة للوزارة.







وأوضحت أن الدفعة التي وصلت بعد جهود من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، خضعت لإشراف مباشر من وزارة الصحة.

ليبيا تستعد لاستقبال أولى شحنات لقاح كورونا

من جانبه، قال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة تمكنت من توريد أول دفعة من لقاح كورونا، على أن تصل باقي الشحنات تباعًا.

ودعا الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المواطنين للتسجيل في منظومة التطعيم، متمنيًا السلامة للجميع.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا أعلنت أواخر فبراير/شباط الماضي، التعاقد مع 4 شركات، على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا.







من جانبه، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن المركز سينظم حملة لتوزيع اللقاحات على المواطنين، فور وصولها.

وأضاف أنه تم تجهيز منظومة عمل لتنظيم آلية توزيع اللقاحات وتسجيل الراغبين باللقاح حسب الفئات المحددة، إضافة لتوفير معلومات كافية حول اللقاحات.



