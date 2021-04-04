تعرف على فيتامينات وأطعمة تحسن المزاج وتعزز صحة المخ

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القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأبحاث العلمية أن هناك العديد من الفيتامينات التي تساعد في تحسين صحة الدماغ وتحسين المزاج، ومنها زيت السمك أو الأوميجا 3 وفيتامين د وغيرها، ويمكنك تناول الجرعات المناسبة من المكملات الغذائية حسب ما يحدد طبيبك أو تناولها من خلال أصناف الطعام الغنية بهذه الفيتامينات، وفي هذا التقرير نتعرف على أبرز الفيتامينات التي تحسن المزاج وتعزز صحة المخ، وفقًا لموقع "verywellmind".

فيتامينات تحسن المزاج وتعزز صحة المخ

زيت السمك أو الأوميجا 3

تعتبر زيوت أوميجا 3، والمعروفة أيضًا باسم الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة مهمة للتطور السليم للجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الدماغ والعينين.

أفضل مصدر معروف لزيت أوميجا 3 هو زيت السمك ومن المعروف أيضًا أنه مهم للصحة العقلية لكل من الأطفال والبالغين.

البروبيوتيك

البروبيوتيك هي "البكتيريا الجيدة" التي توجد فى بعض الأطعمة مثل الزبادى، التى تعيش في أجسامنا وهى ضرورية لبقائنا على قيد الحياة.

في أمعائنا، لدينا نظام، يُعرف أيضًا باسم ميكروبيوم الأمعاء وهو البكتيريا التي تعيش في أمعائك والتي تعد عاملا حاسما في صحتك العقلية يمكنك التأثير على البيئة البكتيرية في أمعائك باستخدام مكملات البروبيوتيك.

يمكن للكميات العالية من بكتيريا الأمعاء المناسبة أن تقلل الالتهاب وهرمون التوتر المعروف باسم الكورتيزول ويمكن أن يساعد هذا أيضًا في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق الاجتماعي وتحسين الذاكرة

قد تكون الحدود التالية لعلاج الحالات النفسية هي إعادة ترتيب بكتيريا الأمعاء لاستهداف حالات معينة وهذا ما يعرف بالمضادات الحيوية النفسية على سبيل المثال ، ثبت أن بكتيريا Bifidobacterium infantis تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب ومتلازمة التعب المزمن.

فيتامين د

أصبح فيتامين (د) نجمًا بين الفيتامينات نظرًا للعلاقة الواضحة بين نقص الفيتامين وشدة أعراض فيروس كورونا، وكذلك يبدو أيضًا أن هناك ارتباطًا بين نقص فيتامين (د) والاكتئاب.

في الوقت الحالي، لا يُفهم ما إذا كان نقص فيتامين (د) هو سبب أو نتيجة للاكتئاب أو إذا كانت هناك علاقة أخرى بين الاثنين لم يتم تقديرها بعد.

يبدو أن مكملات فيتامين (د) تحسن أعراض الاكتئاب لدى البالغين وبين المراهقين، ومن المتوقع أن تزيد مستويات فيتامين (د) من الشعور بالرفاهية والصحة العقلية والنفسية.

في الأشخاص الأصغر سنًا، قللت مكملات فيتامين (د) من التهيج، واضطراب النوم، وصعوبة التركيز، والإرهاق.

يأتي فيتامين "د" بشكل أساسي من التعرض لأشعة الشمس ويمكن تناوله كمكمل غذائي.

فيتامينات ب

فيتامينات ب هي عائلة مكونة من ثمانية فيتامينات تشمل:

-الثيامين (ب 1)

-النياسين (ب 3)

-حمض الفوليك (ب 9)

-كوبالامين (ب 12)

من المعروف أن جميع فيتامينات ب تلعب أدوارًا مهمة في صحتنا، لكن يبدو أن فيتامين ب 12 وحمض الفوليك على وجه الخصوص مرتبطان بطريقة ما بوجود أعراض الاكتئاب.

فيتامين ك

أظهرت دراسة أخرى أن تناول فيتامين ك لمدة 10 أسابيع أدى إلى تحسين مستوى الجلوكوز في الدم وكذلك تقليل الاكتئاب والقلق.

فيتامين سي

يوفر فيتامين سي الحماية للخلايا العصبية وهي خلايا الدماغ والجهاز العصبي من المعروف أنه يخفف الالتهاب في هذه الخلايا ويؤثر على نمو الدماغ.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى ضعف إدراكي وتشوهات سلوكية على العكس من ذلك، يبدو أن مكملات فيتامين سي وقائية وعلاجية فيما يتعلق بتأثيرها على القلق ومرض الزهايمر والاكتئاب الشديد.