شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يقدم نصائح مهمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، نصائح مهمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح “الذيابي”، في مقطع فيديو على موقع “تويتر”، أنه ينصح بتقليل كميات الطعام عند الإفطار، أو تقسيم الوجبة إلى قسمين على أقل تقدير، لتكون وجبة سهلة الهضم وخفيفة على المعدة.

وأضاف أن هذه الطريقة ستجنب الصائم التخمة والكسل والخمول وسوء الهضم والحموضة، وزيادة الوزن.

وأكد أن تناول دفعة كبيرة من الطعام عقب فترة الصيام، سيؤدي إلى حدوث خلل في وظائف الجهاز الهضمي، وزيادة تدفق الدم، مما يؤثر سلباً على أجهزة أخرى مثل الدماغ والجهاز التنفسي، وعلى المدى البعيد يؤدي إلى الإصابة بالسمنة والسكري.