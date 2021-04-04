شكرا لقرائتكم دوناً عن غيرهم.. أميركا تسمح بالسفر لهؤلاء فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع استمرار حملات التلقيح في البلاد، زفّت السلطات الصحية الأميركية، نبأ ساراً للأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل كامل، وقررت أن هؤلاء سيسمح لهم بالسفر مجددا بشرط اتخاذ إجراءات وقائية مثل وضع الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

في التفاصيل، أفاد المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أنه يمكن للأشخاص الذين تلقوا اللقاح، السفر ضمن الولايات المتحدة من دون الحاجة إلى الالتزام بحجر صحي أو إظهار فحص سلبي لكوفيد-19.

أما الذين يأتون إلى الأراضي الأميركية من الخارج، فيتوجب عليهم إظهار نتيجة فحص سلبية قبل الصعود إلى الطائرة وإجراء فحص ثانٍ عند الوصول والالتزام بحجر صحي في حال طلبت منهم السلطات المحلية ذلك، وفق ما جاء في بيان للمركز نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

لا داعي لـ pcr

جاءت هذه التطورات في ظل ازدياد حركة السفر في الولايات المتحدة، لا سيما مع قرب إجازة الربيع وعطلة عيد الفصح، بعدما كانت حركة الطيران علقت بشكل كامل في الأشهر الأولى لتفشي فيروس كورونا.

كورونا في أميركا (فرانس برس)

وتسمح الإجراءات الجديدة للذين تلقوا اللقاح ويرغبون في السفر خارج الولايات المتحدة، القيام بذلك من دون إجراء فحص كشف كوفيد-19، إلا إذا كان الفحص السلبي مطلوبا من بلد الوصول.

كما أوضح أن التلقيح الكامل يتحقق بمرور أسبوعين على تلقي الشخص آخر جرعة موصى بها، ما يعني عمليا الجرعة الثانية من اللقاحات التي تؤخذ على دفعتين، وسط معلومات رسمية أكدت أن أكثر من 20% من البالغين في الولايات المتحدة قد تلقوا اللقاح.

رقم قياسي بالتطعيم

الجدير ذكره أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان أكد، الجمعة، أن حملات التطعيم بلقاح كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى رقم قياسي عند 20 مليون جرعة خلال أسبوع، واعداً بمساعدة ملايين الأميركيين لتجاوز تداعيات الجائحة.

الرئيس الأميركي جو بايدن (فرانس برس)

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2.8 مليون شخص حول العالم، من بين 127 مليون إصابة، والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات بنحو 550 ألف وفاة وبعدد إصابات 30 مليون إصابة.