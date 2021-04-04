شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تناول أكثر من 4 أكواب قهوة يوميًا يرفع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم حالة يتأثر فيها نمط حياة المرء بشكل مباشر، ويدرك الكثيرون نوع الأطعمة التى يجب تجنبها لتقليل المخاطر الصحية الخطيرة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم والتى تشمل الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الأملاح وكذلك الأطعمة المصنعة، ولكن هناك أيضًا مشروبات تضر بالضغط وتسبب ارتفاعه.

ووفقا لما جاء بموقع إكسبريس، قالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS): إن شرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًا قد يرفع ضغط الدم، مضيفة "إذا كنت من أشد المحبين لمشروبات القهوة أو الشاى أو المشروبات الأخرى الغنية بالكافيين مثل الكولا وبعض مشروبات الطاقة فلابد من التقليل منها حتى لا ترفع الضغط".

وأشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إلى أنه لا ضرر من تضمين شرب الشاى والقهوة كجزء من نظام غذائى متوازن، ولكن من المهم ألا تكون هذه المشروبات مصدرًا رئيسيًا أو وحيدًا للسوائل فى الجسم، خاصة أن الأبحاث تشير إلى أن شرب الكثير من القهوة قد يزيد من ضغط الدم بعد فترة قصيرة من تناولها.

ومن المثير للاهتمام أن نتائج الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن تشير إلى أن استهلاك القهوة بانتظام لا يؤثر على ضغط الدم بالصورة التى يتم فيها تناول القهوة على فترات متقطعة والسبب فى ذلك قدرة الجسم على تحمل الكافيين عند تناوله بشكل معتاد، لذلك فإن القهوة ترفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لم يعتادوا عليها وليس لدى الأشخاص المعتادين عليها باستمرار.