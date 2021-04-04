شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أنوع من الأطعمة تشعرك بالشبع وتساعدك على إنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى كل شخص يعانى من السمنة أو زيادة الوزن لأتباع أنظمة غذائية وصحية لفقدان الكيلوجرامات الزائدة، عند محاولة إنقاص الوزن حاول تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وذات الحجم الكبير مثل الفواكه الغنية بالألياف والخضروات والحبوب الكاملة، والأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالبروتين والألياف ستساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ووفقا لتقرير لموقع insider، فإن التفاح والحبوب الكاملة والبيض والمكسرات والأسماك هي بعض الخيارات المليئة بالسعرات الحرارية المنخفضة التي تساعد على خفض الوزن.

وحسب خبراء التغذية يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة منخفضة السعرات الحرارية بشكل أساسي إلى حدوث عجز في السعرات الحرارية قد يؤدي إلى فقدان الوزن، ومع ذلك، ليست كل الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية متشابهة.

وبشكل عام، يمكن القول أن الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والتي عادة ما تكون كربوهيدرات مثل الفواكه والخضروات لن تجعلك تشعر بالشبع مثل الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والتي تحتوي على البروتين والدهون.

أطعمة صحية منخفضة السعرات الحرارية يجب أن تدمجها في نظامك الغذائي

التفاح: يحتوي التفاح على الكثير من الألياف وهو حلو بما يكفي لإشباع الرغبة الشديدة في الاكل، وتناول تفاحة كل يوم يرتبط بفقدان الوزن.

الخضروات : الخضروات منخفضة السعرات الحرارية والأطعمة الغنية بالمغذيات وترتبط ارتباطًا وثيقًا بوزن صحي، لتشعر حقًا بالرضا عن وجبتك الخفيفة القائمة على الخضروات.

الحبوب الكامله: تناول الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان وخبز الحبوب الكاملة 100٪ أو المكرونة والأرز البني سوف يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

اللوز: تناول من 10 إلى 12 لوزًة يمد الجسم بحوالي 100 سعرة حرارية لكن تناول هذه السعرات الحرارية المائة يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع ويقلل من احتمالية تناول المزيد من السعرات الحرارية في وقت لاحق من اليوم.

بذور زهرة عباد الشمس: مثل المكسرات البذور غنية بالسعرات الحرارية، لكنها صحية للغاية لأنها غنية بالدهون الصحية والألياف والعناصر الغذائية مثل فيتامين هـ.

البيض: يمكن أن يساعد البيض على إنقاص الوزن ، حيث يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين وقليلة السعرات الحرارية، مما يجعله أحد أكثر خيارات الإفطار الصحية لتعزيز فقدان الوزن.