شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد متعددة لتناول الشمام.. منها تعزيز الجسم بحمض الفوليك وفيتامين سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشمام من أطعمة الطبيعية المنعشة خلال فصل الصيف، كما أنه ملئ بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم، والشمام منخفض السعرات الحرارية، وفى هذا التقرير نرصد فوائد مغذية لأكل الشمام، حسبما نشر في موقع healthline.



الشمام

فيتامين سي

يحتوي كوب واحد من عصير الشمام على أكثر من 100 % من القيمة اليومية الموصي بها (DV) لفيتامين سي، كما أن الشمام مفيد للأوعية الدموية، والغضاريف، والعضلات، والكولاجين في العظام.

حمض الفوليك

يحتوى الشمام على حمض الفوليك ويُعرف حمض الفوليك أيضًا بفيتامين ب 9، ويساعد توافر هذا الفيتامين على تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.



الشمام

الشمام غنى بالماء

مثل معظم الفواكه، يحتوي الكنتالوب على نسبة عالية من الماء، ويساعدك تناول الشمام أيضا على البقاء رطبًا طوال اليوم، وهو أمر مهم لصحة القلب.

الشمام

غنى بالبيتا كاروتين

عندما يتعلق الأمر بالبيتا كاروتين، فإن الكنتالوب من أفضل الخيارات حيث يحتوى على نفس كمية البيتا كاروتين الموجودة في الجزر.