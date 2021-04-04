محمد الفلاح - من هي الحسناء التي قادت موكب المومياوات الملكية

الأحد 4 أبريل 2021

عند انطلاق موكب المومياوات الملكية في رحلته عبر القاهرة من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، لفتت انتباه الجمهور الفتاة الحسناء التي قادت الموكب بعدما سُلطت الأضواء عليها.



هذه الفتاة الحسناء، موديل وممثلة مصرية بريطانية، تدعى ”ميرال ماهيليان“، واشتهرت بظهورها في العديد من الإعلانات التجارية داخل مصر وخارجها.

وعلى صعيد التمثيل، قدمت ميرال ماهيليان أول أعمالها عام 2017، مع الفنان أمير كرارة من خلال مسلسله الشهير ”كلبش“.

وفي نفس العام كررت ميرال ماهيليان التعاون مع بيتر ميمي وشاركت في بطولة فيلم ”القرد بيتكلم“، من ﺗﺄﻟﻴﻒ وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي وبطولة أحمد الفيشاوي وعمرو واكد وريهام حجاج وسيد رجب ورانيا شاهين.

كما اشتهرت ميرال ماهيليان بتجسيدها شخصية ”إنجي الموجي“ في مسلسل ”للحب فرصة أخيرة“ عام 2018 من بطولة داليا البحيري، وفراس سعيد، وأمل رزق، أميرة العايدي وهبة الأباصيري، والمسلسل من إخراج منال الصيفي.

وفي أول تعليق لها على مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية، قالت ميرال ماهيليان: ”فخورة جدًا وأشعر بالشرف بأن أكون جزءًا من مثل هذا اليوم التاريخي. لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء في العرض الذهبي“.