شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض متلازمة كوشينج وأبرز علامات الإصابة بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإصابة بمتلازمة كوشينج عند تعرض جسمك لمستويات عالية من هرمون الكورتيزول لفترة طويلة، وقد تحدث الإصابة بمتلازمة كوشينج بسبب تناول أدوية الكورتيكوستيرويد عن طريق الفم، ويمكن الإصابة بهذه الحالة كذلك عندما ينتج جسمك كورتيزول أكثر مما ينبغي من تلقاء نفسه، ويتسبب الكورتيزول فى بعض السمات المميزة لمتلازمة كوشينج وهي عبارة عن حدبة دهنية بين الكتفين ووجه مستدير وعلامات تمدد زهرية أو بنفسجية على جلدك، كما يمكن أن تسفر متلازمة كوشينج عن ارتفاع ضغط الدم وفقدان العظام، وفي بعض الأحيان، الإصابة بداء السكري من النوع 2.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك علامات أخرى تدل على الاصابة بمتلازمة كوشنيج وهى:

أعراض متلازمة كوشينج

1: زيادة الوزن والرواسب النسيجية الدهنية، وخاصة حول وسط وأعلى الظهر، وفي الوجه وبين الكتفين.

2: علامات ممتدة وردية أو أرجوانية (خطوط) على جلد البطن والفخذين والثديين والذراعين.

3: جلد رقيق ضعيف تحدث به الكدمات بسهولة.

4: بطء التئام الجروح ولدغات الحشرات والعدوى.

5: حب الشباب (البثور).

6: شعر أكثر سمكًا ووضوحًا بالجسم والوجه (الشعرانية).

7: عدم انتظام الدورة الشهرية أو غيابها.

8: انخفاض الرغبة الجنسية.

9: انخفاض الخصوبة.

10: ضعف الانتصاب.

11: الإرهاق الشديد.

12: ضعف العضلات.

13: الاكتئاب والقلق .

14: فقدان القدرة على التحكم بالمثانة.

15: الصعوبات المعرفية.

16: ارتفاع جديد في ضغط الدم أو تفاقم القديم.

17: الصداع.

18: زيادة تصبغ الجلد.

19: فقدان العظام، مما يؤدي إلى كسور مع مرور الوقت.

يمكن أن تتطور متلازمة كوشينج نتيجة لسبب ما خارج الجسم ،ومن الأمثلة على ذلك، تناول أدوية الكورتيكوستيرويد عن طريق الفم بجرعات عالية على مدى فترة طويلة من الزمن.

قد تكون الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم ضرورية لعلاج الأمراض الالتهابية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة والربو.

ومن الممكن أيضًا الإصابة بمتلازمة كوشينج نتيجة الكورتيكوستيرويدات التي تُؤخذ عن طريق الحقن — على سبيل المثال، الحقن المتكرر لألم المفاصل والتهاب الجراب وآلام الظهر.