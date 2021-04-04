شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تساقط الشعر وطريقة ظهور بقع الصلع فى الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني حوالي 45-50٪ من الرجال بعد سن الخمسين من الصلع النمطي، وقد يكون تساقط الشعر أو الصلع لدى الشباب بسبب التغيرات الهرمونية، وقد كشف موقع "only my health" أسباب تساقط الشعر التي تؤدي إلى الصلع، وأنماط مختلفة من الصلع.



بقع صلعاء دائرية



ترقق تدريجي أعلى الرأس



تساقط الشعر المفاجئ



تساقط شعر



بقع من القشور تنتشر على فروة الرأس

ظهور بقع صلعاء دائرية:من الممكن أن تبدأ في فقدان شعرك في بقع دائرية يمكن أن تكون أيضًا بقع صلعاء على فروة الرأس، يحدث هذا بشكل عام من الجانب الخلفي للرأس.ترقق تدريجي أعلى الرأس: أحد الأسباب الرئيسية للصلع عند الرجال، يرجع هذا بشكل أساسي إلى عامل العمر، حيث يبدأ الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا في فقدان شعرهم تدريجياً ويصبح شعرهم رقيقًا، وعادة ما يكون لدى النساء فراغات في شعرهن.تساقط الشعر المفاجئ: يمكن أن تؤدي الصدمة النفسية أو الصدمة العاطفية إلى سقوط الشعر، وهناك فرص لعودة الشعر بعد وقت معين، يحدث هذا عند البالغين الذين عانوا من خسارة كبيرة أو حادث مؤسف.تساقط شعر الجسم بالكامل:يحدث هذا بسبب حالة طبية أثناء تلقى علاجات مختلفة، منها العلاج الكيميائي، حيث يؤدي إلى تساقط الشعر من جميع أنحاء الجسم، ما يسبب الصلع.بقع من القشور تنتشر على فروة الرأس:هذا النمط من تساقط الشعر هو علامة على الإصابة بالسعفة قد يكون مصحوبًا بتكسر الشعر والاحمرار والتورم.