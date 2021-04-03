شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب رمضان.. استشاري يحذر من الإفراط في شرب الماء بالسحور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، من خطورة الإفراط في شرب الماء عند السحور، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الافراط في شرب الماء عند السحور يؤدي إلى سرعة فقدانه بالتبوّل المتكرر خلال ساعات النهار الأولى، مع الحرمان من النوم الجيد”.

وأضاف د. عبدالله الذيابي أن الجسم لا يخزن الماء الذي يفوق حاجته.