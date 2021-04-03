صحة ورشاقة

أعلى حصيلة يومية.. 1628 إصابة بكورونا في غزة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، تسجيل 1628 إصابة بفيروس المستجد في أعلى معدل يومي للإصابات.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: "تم تسجيل 884 اصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم السبت، ليكون العدد الكلي للإصابات 1628 إصابة بعد فحص 3728 عينة بنسبة إصابة حوالي 44% من إجمالي الفحوصات".

من جانبه أكد د. معتصم صلاح، رئيس متابعة العزل المنزلي في قطاع غزة، خطورة الأوضاع، مشيرا إلى أن عدد الحالات الخطيرة ارتفع ليصل إلى 148 حالة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية 233 حالة.

وذكر أن 27 مصاباً نقلوا من منازلهم إلى المستشفيات الليلة بسبب تدهور حالتهم الصحية.

بدوره قال الدكتور يوسف أبوالريش، وكيل وزارة الصحة بغزة: إن نتائج هذه الموجة من انتشار تعتمد على مدى جهوزية النظام الصحي وتوفير متطلبات الرعاية الصحية وخاصة للحالات الخطيرة والحرجة بما في ذلك توفير الكوادر وضمان توفر الأكسجين.  

ودعا الجميع إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة والمبادرة إلى تلقي اللقاح حسب الفئات المعلن عنها.

ومساء الخميس، أعلنت السلطات المحلية، سلسلة إجراءات مشدّدة لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وشملت الإجراءات إغلاق صالات الأفراح بالكامل، والأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات ابتداءً من الجمعة، ومنع حركة المركبات بجميع أنواعها في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت، والتشديد على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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